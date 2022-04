En congreso de FIFA, Ucrania pide poner fin a la guerra

El líder del fútbol ucraniano apareció vestido con un chaleco blindado en las calles de Kiev, y se refirió al impacto de la guerra lanzada por Rusia contra su país, en un video mostrado el jueves durante el congreso de la FIFA.

"Hemos recibido regularmente noticias tristes sobre las muertes de miembros de la comunidad ucraniana del fútbol, dijo Andriy Pavelko en su mensaje grabado a los dirigentes reunidos en Qatar, entre quienes estaban los delegados de Rusia.

Han muerto por los cohetes de los agresores, uno de los ejércitos más grandes del mundo. El fútbol ha ocupado un lugar secundario en nuestro país".

Kiev fue sede de la final de la Liga de Campeones hace apenas cuatro años. Luego, los ojos del fútbol apuntaron a Rusia para el Mundial de 2018, al que Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, se refirió todavía el jueves como un gran éxito deportivo y cultural.

Obviamente no resolvió todos los problemas del mundo, dijo Infantino. No resolvió siquiera los problemas en la región. No creó una paz duradera.

Infantino no mencionó al hombre que dominaba un balón junto a él, en un video realizado hace cuatro años, y a quien elogió repetidamente durante la Copa del Mundo: El presidente ruso Vladimir Putin.

Tampoco hubo una mención a Rusia en el discurso de Infantino.

Hubo una petición para detener los conflictos y las guerras en general, sin emitir un mensaje específico y directo a Putin, quien condecoró a Infantino con la medalla de la Orden de la Amistad después del Mundial.

Y en la audiencia en Doha estuvo presente Alexey Sorokin, el director general del comité Organizador de Rusia 2018, quien fue miembro del consejo de la FIFA.

Sorokin se limitó a lamentar estos sentimientos expresados por Pavelko en el video.

Es difícil para ellos. Lo entendemos, dijo Sorokin. Pero no estoy aquí para hablar de política, actividades militares ni nada parecido. Estoy en el congreso de la FIFA.

Rusia no estará en el sorteo del viernes para definir los grupos del Mundial. Fue descalificada de las competiciones internacionales por la FIFA a raíz de la guerra. Ucrania puede clasificarse todavía, pero su duelo de la semifinal del repechaje ante Escocia se pospuso a junio, con la esperanza de que la selección pueda volver a las canchas para entonces.

Por ahora, la prioridad de Ucrania es la protección de su país ante la invasión rusa, tal como dijo Pavelko al congreso de la FIFA.

Nuestros niños han sufrido lesiones psicológicas terribles. Quizás el fútbol los ayude a olvidar los horrores de la guerra, comentó frente a una zona donde se colocaban costales de arena en torno de una estatua en Kiev. "Creo que cada palabra, plegaria y acto en apoyo de Ucrania y contra la guerra puede frenar esto.

No tenemos derecho a permanecer en silencio. Que no haya más alarmas de ataque aéreo en nuestras ciudades en vez de cánticos de los aficionados. Que las batallas no se realicen en las calles con armas, sino en estadios llenos, con un duelo justo de fútbol y que el gol del equipo favorito haga que sea el júbilo en las gradas el que explote, en vez de las bombas".