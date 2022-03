Rockies suman poder a su alineación con Bryant

Por cada jonrón que conectaba cuando era niño, Kris Bryant recibía de sus abuelos una recompensa de 20 dólares.

La misma virtud con el tolete le ha redituado un poco más de dinero con los Rockies de Colorado.

Bryant firmó un contrato por siete años y 182 millones de dólares con la misión de conducir a los Rockies a los playoffs, un lugar al que el pelotero ha llegado en seis de siete años a lo largo de su carrera. En contraste, Colorado no se ha clasificado a la postemporada desde 2018.

Me enorgullece mucho que nunca he jugado en un equipo perdedor dentro de las mayores, y no planeo hacerlo, dijo el jardinero y pelotero de cuadro ante el hecho de unirse a una franquicia que busca su primer título en la División Oeste de la Liga Nacional. Espero aportar acá una actitud que ya tengo. Sólo espero complementar esto y tener una presencia ganadora en el vestuario.

La llegada del toletero de 30 años sigue a la salida del jugador de cuadro Trevor Story, quien firmó con Boston. Antes del arribo de Bryant, esta temporada permitía abrigar pocas esperanzas sobre Colorado.

Las incorporaciones más interesantes habían sido la del relevista dominicano Alex Colomé, la del abridor Chad Kuhl y la del campocorto cubano José Iglesias.

Bryant ayudó a llevar un título de la Serie Mundial a los Cachorros de Chicago en 2016. Espera hacer lo mismo en los Rockies, que sólo han llegado una vez al Clásico de Otoño ”en 2007, cuando fueron barridos por los Medias Rojas.

Estoy seguro de que él tuvo múltiples ofertas, dijo el manager Bud Black, cuyo equipo ha sido cuarto de la División Oeste en cada una de las últimas tres campañas. Pero a mí me gusta realmente el hecho de que él haya querido venir acá.

Bryant sondeó a los Rockies antes del draft amateur de junio de 2013, al creer que terminaría en este equipo. En vez de ello, los Cachorros lo reclutaron con la segunda selección y los Rockies optaron por el derecho Jon Gray, quien está ahora en Texas tras lanzar siete campañas en el Coors Field, un parque amigable con el bateo.

Me encanta la ciudad, dijo Bryant. Siento que me adapto muy bien acá.

EL RETO DE INGLESIAS

Iglesias tiene el desafío de reemplazar a Story, un ídolo de los fanáticos locales. Pero Black recordó que el propio Story tuvo que ocupar alguna vez el sitio del astro Troy Tulowitzki.

Uno descubre que los peloteros de las mayores tienen confianza. Les gusta reemplazar a jugadores realmente buenos, dijo el piloto.

El cubano es más conocido por su guante que por su bate. Ha conectado 44 jonrones en su carrera desde 2011, cuando apareció en las Grandes Ligas. Fue elegido al Juego de Estrellas en 2015.

Me siento actualmente como un pelotero completo, afirmó Iglesias.

NUEVA IMAGEN

Bryant, Iglesias, Colomé y Kuhl no serán los únicos rostros nuevos. Los Rockies se hicieron del jardinero Randal Grichuk por medio de un canje que envió a Toronto al jardinero dominicano Raimel Tapia y al prospecto venezolano Adrián Pinto.

Grichuk competiría por un puesto en los jardines o sería bateador designado. Conectó 22 jonrones la temporada anterior.

INAUGURACIí“N

Los Rockies abren la campaña recibiendo a los Dodgers el 8 de abril. Tuvieron una foja de 6-13 ante Los íngeles en la campaña anterior.