Yanquis: Gerrit Cole debuta en la pretemporada

El abridor de los Yanquis Gerrit Cole considera que su primera apertura en un juego de pretemporada superó sus expectativas.

Cole permitió cuatro carreras y cuatro imparables, ponchó a cinco y dio una base por bolas en poco más de dos entradas del duelo de exhibición que Nueva York ganó el domingo 7-4 a los Piratas de Pittsburgh.

El lanzador derecho concedió jonrones al dominicano Diego Castillo y Cole Tucker.

Bueno, creo que la labor fue bastante buena, dijo Cole. Cuando hacemos buenos lanzamientos, tenemos buenos resultados. Me parece que los strikes en primeros lanzamientos fueron bastante bajos y hubo muchas cuentas en las que estuve rezagado más de lo que habría deseado para hoy.

Cole, que previamente había tenido un par de partidos simulados, efectuó 29 de 50 lanzamientos para strike. El abridor a cargo del juego inaugural de la campaña, contra Boston, el 7 de abril, tendrá una actuación más en la pretemporada.

Me gustó lo que vi, dijo el piloto de los Yanquis, Aaron Boone. Me complació de verdad su exhibición, la calidad de su bola rápida. No tuvo el lanzamiento exacto para strike ni el control exacto que tendrá. Creo que su actuación fue uniforme. Tuvo un trabajo fuerte pero creo que fue una buena jornada para él.

La campaña anterior, Cole tuvo foja de 16-8 y una efectividad de 3,23 en 30 aperturas, pero cargó con la derrota por permitir tres carreras en poco más de dos entradas cuando el equipo cayó 6-2 ante los Medias Rojas en el partido de comodines de la Liga Americana.

Perdió velocidad al final debido a una lesión en el tendón de la corva izquierda.