Scaloni: 'Disfruten a Messi ahora, no pensar en el futuro'

El técnico de Argentina Lionel Scaloni no se desvive porque Lionel Messi pusiera en duda su continuidad con la selección después de la próxima Copa Mundial.

Para Scaloni, al ganador de siete Balones de Oro hay que disfrutarle ahora y no obsesionarse con el futuro.

"Messi tendrá que sentarse a pensar, como siempre ha hecho. Después de jugar un Mundial se hacen valoraciones. En cualquier caso, hay que disfrutarlo, dijo Scaloni el domingo en una rueda de prensa.

Después de la victoria 3-0 ante Venezuela el viernes, el capitán albiceleste dijo que "me me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal, luego del Mundial de Qatar que se jugará a fin de año.

Ese partido en el estadio La Bombonera por la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana pudo haber sido el último oficial de la "Pulga" con la casaca albiceleste en su país.

No fue el único que insinuó un punto final con la selección.

El atacante íngel Di María, compañero de Messi en el Paris Saint-Germain, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que dijo que seguramente había disputado su último partido con la selección. Di María cumplió 34 años en febrero pasado.

Clasificada desde hace varias fechas, Argentina, cerrará la eliminatoria de visitante ante Ecuador el próximo martes. Es poco probable que juegue otra vez de local antes de la Copa del Mundo ya que el plan es disputar amistosos en Europa.

Messi llegará a Qatar, su quinto Mundial, con 35 años.

No sé, la verdad no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, que es Ecuador, los partidos de preparación en junio y en septiembre, afirmó Messi Messi, autor de siete goles para Argentina en estas eliminatorias. Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas.

Refiriéndose a las situaciones de Messi y Di María tras Qatar 2022, Scaloni ponderó que lógicamente hay una edad para todo y va pasando el tiempo. Ellos tienen que estar a disposición y son conscientes de eso y espero que Di María lo haya dicho por este partido y que no sea realmente el último.

En la victoria ante Venezuela, Di María firmó el segundo gol con un exquisito toque de zurda y luego asistió a Messi para el 3-0 definitivo.

Los que los ven, tienen el lujo de poder disfrutarlos todavía. Hay que quedarse con eso, no pensar en futuro o qué va a pasar más adelante, añadió Scaloni. "No hay que pensar en el futuro con el presente fenomenal que tienen ellos y hay que disfrutarlos. No hay que detenerse a pensar en qué va a pasar después del Mundial. Falta tanto todavía.

Argentina cumplió el domingo un último entrenamiento en Buenos Aires antes de viajar a Guayaquil para enfrentar a Ecuador, combinado que el jueves aseguró su clasificación al Mundial.