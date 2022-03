España vuelve a Barcelona y derrota a Albania

España recibió una cálida bienvenida en su regreso a Cataluña y respondió superando el sábado 2-1 a Albania, en lo que fue su primer encuentro en Barcelona en 18 años.

Dani Olmo marcó el tanto de la diferencia a los 90 minutos por la Roja frente a más de 35.000 espectadores que llenaron el Estadio RCDE del Espanyol.

El primero de dos duelos amistosos de España en la Fecha FIFA fue ocasión para que el seleccionador Luis Enrique experimentara con su plantel, de cara al Mundial de este año en Qatar.

El martes, la selección española recibirá a Islandia en La Coruña.

Una gran manta con la palabra Barcelona escrita en la bandera roja y amarilla de España se desplegó en el graderío antes del partido amistoso. Y en varias ocasiones, el público coreó viva España.

Me hubiera fastidiado no ganar este partido por el ambiente tan espectacular que hemos vivido en Barcelona, comentó el seleccionador Luis Enrique. Ha sido único. No recuerdo un partido donde la afición haya sido tan determinante.

En consecuencia, el técnico opinó que sería un gran error no volver a Barcelona en otros 18 años.

El último encuentro de la selección en esta ciudad se remontaba a 2004, un triunfo sobre Perú en un amistoso que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic. Cualquier posibilidad de jugar ahí se postergó en 2017, cuando un referéndum apoyado por los secesionistas catalanes fue rechazado por el gobierno nacional.

Ello desató una crisis política en el país.

La foja de la selección de España en Barcelona es de 10 triunfos, cinco empates y tres derrotas.

Ferran Torres, quien juega para el Barcelona, abrió el marcador, definiendo dentro del área a los 75 minutos.

Albania empató cuando un intento del defensa Pau Torres por alejar el balón del arco rebotó en la cabeza de Myrto Uzuni e ingresó en el arco de David Raya, quien debutó en encuentros internacionales.

El tanto de la victoria por parte de Olmo llegó por medio de un estupendo tiro combado al ángulo, tras una asistencia de Jordi Alba.

La jugada nació con Pedri González, quien volvió al equipo nacional por primera vez desde las semifinales de la Eurocopa de naciones del año pasado, cuando España cayó ante Italia, la eventual campeona.

Fue la octava victoria de la Roja en el mismo número de duelos frente a los albaneses.

España careció del delantero Raúl de Tomás, quien se lastimó un hombro en un entrenamiento.