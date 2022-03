Yanquis ofrecerían pronto extensión a Aaron Judge

El toletero estrella de los Yanquis de Nueva York Aaron Judge pronto recibirá una oferta para un contrato a largo plazo, informó el sábado el gerente general del equipo Brian Cashman.

Entre hoy y el día inaugural haremos una oferta y él obviamente recibirá una oferta y todas las conversaciones se habrán entablado y se resolverán en un acuerdo de varios años o no, señaló Cashman.

Estamos comprometidos. Haremos una oferta y escucharemos lo que él tiene que decir en respuesta a ella y luego firmaremos antes del día inaugural, dijo.

Los Yanquis arrancan la campaña el 7 de abril en casa contra los Medias Rojas de Boston.

Judge dijo el sábado que estaba bastante seguro de que no quiere negociar un nuevo contrato durante la temporada regular. El jardinero, que cumplirá 30 años el próximo mes, es elegible para convertirse en agente libre después de la Serie Mundial.

Todavía no lo hemos decidido, pero por ahora es lo que tenemos, comentó Judge. Quiero estar aquí. Tener la oportunidad de jugar aquí unos cuantos años más, sería genial. Si ocurre, ocurre. Si no pasa, no pasa. No estoy demasiado preocupado.

Los Yanquis y Judge no han llegado a un acuerdo para 2022, que podría resultar en las dos partes yendo a arbitraje durante la temporada. El pelotero pidió un aumento de los 10 millones 1750.000 dólares actuales a 21 millones, y los Yanquis ofrecieron 17 millones.

Nuestra posición siempre ha sido que sólo acabamos en una audiencia si nos arrastran a ella, comentó Cashman. Sólo vamos cuando nos vemos obligados. No tenemos miedo de ir. Nuestra historia muestra que nos mantenemos fuera de ese ámbito a menos que nos veamos obligados a ir. Veremos cómo se desarrolla todo, añadió.

Judge tuvo un promedio de bateo de .287 con 39 cuadrangulares y 98 remolcadas en 148 juegos la campaña pasada.

Ir de un lado a otro hasta que, tal vez, podamos llegar a un acuerdo antes de la fecha del tribunal y, si no, nos veremos en el tribunal, dijo Judge.

Judge dijo que la conversación sobre el contrato no es una distracción.

En realidad no, soy un jugador de béisbol, dijo. Voy a salir y hacer lo de siempre en el campo. Tengo gente que se va a preocupar por las otras cosas por mí y me va a poner en la posición correcta y me va a dar las respuestas correctas. Si me ocupo de lo que tengo que hacer en el campo, todo va a funcionar.

Por otra parte, Cashman ha estado en contacto en algunas ocasiones desde que arrancaron los entrenamientos de primavera con el agente del jardinero Brett Gardner, quien es agente libre tras jugar con los Yanquis de 2008 a 2021.

Honestamente, ahora mismo estamos enfocados en lo que tenemos, dijo Cashman.

Gardner, de 38 años de edad, tuvo un promedio de bateo de .222 con un porcentaje en base de .327 en 140 juegos la temporada pasada.