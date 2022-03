'Nunca agredí a ninguna mujer' dice Watson en presentación

Imperturbable, DeShaun Watson se paró ante el micrófono y, durante 40 minutos, prácticamente no habló de fútbol americano.

No era el momento. No está claro cuándo lo será.

Ante las preguntas agudas sobre las acusaciones de delitos sexuales que presentaron en su contra 22 mujeres, uno de los quarterbacks más destacados de la NFL se defendió y negó el viernes cualquier acto indebido, durante la conferencia de prensa en que se le presentó como nuevo jugador de los Browns de Cleveland.

Vestido con un traje oscuro a rayas y una corbata anaranjada, Watson mostró pocas emociones durante el encuentro. Dijo que jamás había maltratado a una mujer y prometió ganarse la confianza de su nuevo equipo y de una base de fanáticos que siguen expresando sentimientos contradictorios sobre su contratación.

Nunca agredí ni le falté el respeto ni hostigué a ninguna mujer en mi vida, enfatizó Watson. Jamás he hecho estas cosas que alega la gente.

Fue la primera vez que Watson respondió preguntas directas sobre las acusaciones que surgieron en marzo de 2021. El mariscal de campo no jugó la temporada pasada con Houston, mientras se multiplicaban las querellas penales y civiles presentadas por masajistas y antes de que las acusaciones fueran atendidas por dos jurados investigadores en Texas.

Watson apareció flanqueado en el escenario por el gerente general Andrew Berry y el entrenador Kevin Stefanski. Se le preguntó por qué la gente debía creerle a él y no a la veintena de terapistas que lo habían acusado.

De acuerdo con esas masajistas, el jugador realizó ante ellas actos de exhibicionismo, las tocó con el pene y forcejeó con ellas. El mariscal de campo ha dicho que cualquier relación sexual que haya tenido con alguna de esas mujeres fue de común acuerdo.

Lo que puedo hacer es seguir diciendo la verdad y ésta es que nunca en mi vida he agredido, faltado al respeto u hostigado a ninguna mujer en mi vida, indicó. Se me crio de una manera distinta. Eso no está en mi ADN ni en mi cultura. Yo no soy así como persona.

El jueves, un jurado investigador en el condado de Brazoria, Texas, se negó a acusar a Watson por una de las querellas penales originales. Hace dos semanas, un jurado en el condado de Harris decidió también que no presentaría cargos formales en nueve casos.

Watson, adquirido la semana anterior mediante un canje polémico que ha generado una oleada de críticas contra los Browns, entiende que hay gente que jamás le creerá.

Sé que habrá una mancha que probablemente se me quedará por un tiempo, pero todo lo que puedo hacer es seguir hacia delante y mostrar la persona que soy, el verdadero personaje, persona y ser humano que soy, dijo el deportista de 26 años.

Watson enfrenta todavía 22 demandas civiles. Tres veces elegido al Pro Bowl, el jugador negó tener intenciones de buscar un arreglo extrajudicial.

Más bien, el objetivo es limpiar mi nombre lo más posible, recalcó.