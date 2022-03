Una Chile diezmada va por un triunfo inédito en el Maracaná

para evitar quedar fuera de un segundo Mundial seguido.

Aunque Brasil no ha perdido ningún encuentro durante estas eliminatorias, Lasarte dijo que no pasa por su cabeza la idea de un fracaso y tiene claro que no podemos hacer un partido timorato.

La expectativa en la "Verdeamarela" gira en torno de Neymar, en medio de una desteñida temporada con el Paris Saint-Germain. Entre lesiones y cuestionamientos sobre su profesionalismo fuera de la cancha, el astro brasileño ha dejado de ser un intocable en Brasil. En cambio, los bonos del juvenil Vinícius Jr. están en alza.

Neymar es una gran persona, un gran profesional, tiene un talento increíble y es sin duda el mejor jugador de la selección brasileña", dijo el volante Lucas Paquetá. Es un privilegio tenerlo aquí. Cuando tengo a Neymar a mi lado, me siento más fuerte, mis compañeros también lo sienten.

Los brasileños pueden establecer un récord en las eliminatorias sudamericanas si ganan sus últimos dos partidos contra Chile y Bolivia. Alcanzarían los 45 puntos, dos más que el récord fijado por Argentina en la carrera hacia el Mundial de 2002. Tanto Argentina como Brasil se clasificaron de antemano, pero la FIFA insiste que disputen el partido que fue suspendido en septiembre.

Por lo visto en los entrenamientos, el técnico Tite quiere seguir ensayando en el ataque. Asomó un tridente conformado por Antony, Neymar y Vinícius. No se descarta que Gabriel Martinelli y Richarlison reciban minutos como centrodelanteros en los partidos que faltan.