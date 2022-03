Bale se suma a Gales tras perderse el clásico

Han pasado más de dos años desde que un sonriente Gareth Bale, celebrando un gran victoria con su selección, levantó la bandera de Gales estampada con la frase: Gales, Golf, Madrid. En ese orden.

Al menos en su carrera futbolística, nada ha cambiado.

Un día después de que se perdió uno de los partidos de clubes más trascendentales del mundo ” el clásico entre el Barcelona y Real Madrid en la Liga española ” debido a que no se encontraba bien", de acuerdo con el técnico merengue Carlo Ancelotti, Bale se incorporó el lunes a la selección de Gales para afrontar el duelo contra Austria por el repechaje europeo a la Copa Mundial.

Gales espera que Bale pueda jugar el jueves. Claro, por que nada motiva más a Bale ” en algún momento el jugador más caro de la historia ” que representar a su nación.

Especialmente cuando está en juego la primera participación de Gales en un Mundial en 64 años.

Bale se reunió con sus compañeros de selección tras apenas disputar 80 minutos con su club desde el encuentro del 28 de agosto ante el Real Betis.

Desde entonces, Bale ha disputado el doble de partidos con Gales (cuatro) que con el Real Madrid. Fue suplente el 18 de febrero en el cruce de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

No fue incluido en la convocatoria de 23 jugadores del Madrid para el partido que el domingo perdieron 4-0 ante el Barcelona, al parecer por un dolor de espalda.

No se sentía bien ayer después del entrenamiento. Lo ha intentado esta mañana y no estaba disponible, dijo Ancelotti tras el partido. Ahora se unirá a su selección, que tomará la decisión de si puede jugar o no.

Aunque Bale al parecer no tiene motivación para jugar con el Madrid en su novena temporada, posiblemente la última, nunca falta con Gales.

Llegó a los 100 encuentros de capitán con Gales tras disputar el duelo de las eliminatorias ante Bielorrusia en noviembre, el mismo país ante el cual anotó una tripleta en septiembre. Es su goleador histórico con 36 dianas y se mantiene vigente como el eje del seleccionado.

Estará lejos de estar en su mejor forma ante Austria, pero eso probablemente no evitará que el seleccionador Robert Page lo ponga como titular cuando buscan un triunfo con el que el equipo avance para enfrentar en junio a Ucrania o Escocia por un boleto al torneo de Qatar en noviembre y diciembre.