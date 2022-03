Sorprende a Altuve que Correa firmara con Mellizos

José Altuve, segunda base de los Astros de Houston, oficialmente se enteró que tendrá un nuevo socio en las jugadas de doble matanza durante una llamada nocturna tardía con el propio Carlos Correa.

Altuve no anticipó la firma de Correa con los Mellizos de Minnesota.

Me sorprendió, no es algo que me esperara, reconoció Altuve el domingo. Obviamente lo vamos a extrañar. Es un gran jugador y una gran persona dentro de la casa club. Era uno de nuestros líderes.

Correa llegó a un acuerdo por 105,3 millones de dólares por tres años con los Mellizos el viernes por la noche. El torpedero puertorriqueño era uno de los principales agentes libres que seguían en el mercado.

Altuve, siete veces All-Star y el Jugador Más Valioso de la Americana en 2017, y Correa, dos veces All-Star, fueron pilares en el medio de la defensiva de Houston y los primeros en el orden al bate desde 2015. El dúo ayudó a liderar a los Astros a su único título de la Serie Mundial en 2017 y regresar a disputar la serie en 2019 y 2021.

Un bateador con promedio de .277 y 133 jonrones, Correa bateó para .279 con 26 cuadrangulares y 92 carreras producidas la temporada pasada y también ganó su primer Guante de Oro.

Ahora que está en otro equipo, estoy feliz por él, dijo Altuve. Consiguió un gran contrato. Me siento feliz por él. Sé que va a jugar bien y que va a hacer que los Mellizos sean mejores.

Altuve, de 31 años, dijo que Correa, de 27, se comprometió a estar en contacto frecuente con él vía llamadas telefónicas y videollamadas.

Cenamos muchas veces, dijo Altuve. Pasamos mucho tiempo juntos en las habitaciones hablando de distintos temas. Eso es lo que más voy a extrañar.

Días antes de la decisión de Correa, el manager de Houston, Dusty Baker, señaló al dominicano Jeremy Peña como el favorito para ser el titular en el campocorto.