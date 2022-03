Yulimar Rojas bate el récord mundial en salto triple

al aire libre (2017 y 2019) y bajo techo (2016 y 2018).

Tal es el sello de Rojas, guardarse el mejor salto para el último acto. Fue lo que hizo en Tokio.

La verdad es que no sé explicarlo. No tiene nada de diferente, pero es el salto de la gloria. De repente un día me conocerán como ˜la chica del sexto salto™", afirmó.

El segundo lugar en Belgrado fue para la ucraniana Maryna Bej-Romanchuk con 14,74 metros. La tercera fue la jamaicana Kimberly Williams con 14,62 metros.

¿Y que sigue para Rojas?

La frontera de los 16 metros, desde luego.

Quiero llegar a los 16 metros. Nací para saltarlos", dijo. "Esto lo que más me motiva. Nada es imposible, ese es mi lema.

Y otro objetivo es rebasar a su entrenador, el legendario Iván Pedroso. El cubano ganó cuatro títulos al aire libre y cinco bajo techo, además de un oro olímpico, en el salto de longitud.

Quiero hacerlo mejor que mi entrenador. Él sabe que puedo hacer, y sabe que lo voy hacer, subrayó.