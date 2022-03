Karim Benzema se perderá el clásico por lesión en la pierna

Karim Benzema se perderá el partido del Real Madrid contra su acérrimo rival el Barcelona a causa de una lesión en la pierna, informó el sábado el técnico Carlo Ancelotti.

El Madrid recibe al Barcelona el domingo con una sólida ventaja en La Liga española.

Benzema no se ha recuperado desde que se lastimó la pierna izquierda en la victoria 3-0 del lunes sobre el Mallorca.

No puede jugar mañana porque no ha entrenado todavía, siente un poco de molestia, comentó el técnico. Es una pequeña lesión pero no le permite entrenar, no va a jugar.

Benzema está teniendo una temporada increíble. Lidera La Liga española con 22 goles. La semana pasada, anotó un triplete memorable para impulsar al Madrid a una victoria por 3-2 sobre el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

El Madrid aún puede contar con el lateral Vinícius Júnior, quien ha marcado 14 tantos en La Liga esta campaña. Ancelotti podría sustituir a Benzema con Marco Asnesio como un falso nueve.

El conjunto madrileño tiene una ventaja de 10 puntos sobre el Sevilla. El Barcelona está 15 puntos detrás.

Por su parte, el técnico del Barcelona Xavi Hernández dijo que no cambiaría su plan de juego para el partido contra el Madrid.

Si (Benzema) no es el mejor, es uno de los mejores delanteros del mundo, señaló el técnico. Lleva tres años siendo de los mejores. Para nosotros no cambia el planteamiento, cambia más para ellos, porque es una baja sensible, añadió.