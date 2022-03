O™Ward explora agencia libre tras apenas 1 carrera

Pato O™Ward consiguió su primera victoria en la IndyCar hace un año, en el Texas Motor Speedway. Su recompensa fue una prueba en la Fórmula Uno con McLaren.

De cara a la carrera del domingo, otra vez en su casa de facto, el futuro del mexicano se ha nublado de pronto. Tiene un contrato con la escudería Arrow McLaren SP hasta 2024, pero el joven admite que está sondeando el mercado laboral.

Para ser muy sincero con ustedes, estoy completamente enfocado en lo que hago ahora, que es conducir y tratar de hacer la mejor temporada que pueda, dijo O'Ward a The Associated Press el miércoles, cuando se le preguntó sobre su futuro. Mi grupo de gente simplemente está buscando cómo va a lucir mi futuro. Sí, eso es prácticamente todo lo que puedo decirles por ahora.

O™Ward contestó con evasivas cuando se le preguntó qué había cambiado en el romance que había entre el piloto de 22 años y McLaren.

Es una buena pregunta, dijo.

Pero su interés repentino en la agencia libre parece raro. La carrera del domingo en Texas es apenas la segunda en una temporada de 17 competiciones, en la que se espera que O'Ward pelee por el título.

Ha estado con McLaren desde finales de 2020, cuando la escudería lo contrató. Red Bull Racing lo había dado de baja tras su programa de pilotos juveniles.

La contratación fue una buena jugada de Zak Brown, el jefe de McLaren, quien se deshizo del veterano James Hinchcliffe para darle a O'Ward un asiento en su equipo.

En dos temporadas completas, O'Ward ha ayudado a que Arrow McLaren SP eleve su programa y compita con las escuderías de elite en la IndyCar. O'Ward, quien reside tanto en la ciudad mexicana de Monterrey como en San Antonio, Texas, ganó el año pasado un par de carreras y finalizó tercero en el campeonato.

Pero O'Ward no se ha guardado sus deseos de probar suerte en la F1, y McLaren podría llevarlo finalmente a la principal serie del automovilismo en el mundo. El equipo contrató el fin de semana al estadounidense Colton Herta como miembro de su programa de prueba.

Herta y O'Ward son amigos, excompañeros y actuales adversarios por el campeonato de la IndyCar.

Y quizá ahora sean también rivales en la lucha por una plaza con McLaren en la F1.

¿Es esto lo que ha agriado el acuerdo actual de O'Ward?

Pienso que todos vamos a tener que esperar para ver cuál es la respuesta, para ser franco con ustedes. No quiero mentirles, indicó. No quiero mentirle a nadie y decir ˜no, no no™ o ˜sí, sí, sí™. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Creo que es muy pronto en la temporada para ver en realidad lo que está pasando.

La contratación de Herta no lo colocó adelante de O'Ward en el programa de pruebas de McLaren. Brown dijo el mes pasado, en la primera carrera de la temporada de la IndyCar, que quiere evaluar a varios pilotos jóvenes.

Negó que fuera a usar a O'Ward en la F1 en detrimento del programa de la IndyCar.

Lo que no haremos es comprometer en absoluto la escudería de la IndyCar, dijo Brown en St. Pete. Nunca llevaría a Pato de la IndyCar a la F1 sin tener una gran solución, porque la IndyCar es tan importante como la Extreme y la Fórmula Uno. Esto no es un campo de entrenamiento para la Fórmula Uno.

Brown le había prometido a O'Ward una prueba en la F1 cuando ganó su primera carrera en la IndyCar. La victoria de mayo pasado en Texas le redituó un día de diciembre en el bólido en Abu Dabi.

O'Ward no tiene un contrato para hacer algo más con la escudería de la F1 y McLaren tiene el derecho de igualar cualquier oferta que el mexicano reciba de otro equipo.

Pero no hay actualmente equipos de la IndyCar que ofrezcan un camino a la F1, y sólo unos cuantos compiten consistentemente con posibilidades de triunfo y de campeonatos. O'Ward dijo el miércoles que no está seguro de cómo encaja en este rompecabezas.

Pienso que todo es una posibilidad. Por ahora, no estoy al tanto de que yo sea parte de eso, dijo O'Ward acerca del programa de prueba de McLaren. Estoy actualmente bajo contrato con McLaren. Como en todo, hay escenarios en los que yo podría quedarme donde estoy y otros donde podría estar en un lugar diferente.

En teoría, O'Ward puede mudarse a otro equipo desde la próxima temporada, en caso de que McLaren elija no igualar alguna oferta potencial. Pero McLaren podría retenerlo mediante su acuerdo existente que abarca hasta 2024, y la escudería quiere extender el convenio actual.

De cualquier modo, el aparente descontento de O'Ward no sería una buena receta para buscar el título de la IndyCar.

Taylor Kiel, presidente del equipo de esta serie y estratega de O'Ward en las carreras, dijo el miércoles que las partes buscarán resolver cualquier conflicto.

Miren, en mi opinión, esto sólo es un sonido en el radar. Hemos abordado ya internamente cualquiera de los rumores o lo que sea, dijo. El ruido externo, todo lo que rodea situaciones como ésta, es parte del deporte. Está en nosotros asegurarnos de que tenemos la casa en orden. Cuando surjan noticias, las daremos nosotros.