Reales firman contrato de 13 millones con Greinke

Los Reales de Kansas City firmaron el miércoles un contrato de 13 millones de dólares para esta temporada con Zack Greinke, pitcher elegido seis veces al Juego de Estrellas.

El zurdo se reencontrará así con el club que lo reclutó en la primera ronda del draft hace dos décadas.

Greinke podrá devengar también hasta dos millones de dólares en bonos por su desempeño, dijo a The Associated Press una persona cercana a los términos del convenio, quien solicitó permanecer en el anonimato porque dichos detalles no fueron revelados.

El lanzador de 38 años fue la sexta selección general de los Reales en el draft amateur de 2022. Pasó sus primeras seis temporadas con el club, y conquistó el trofeo Cy Young tras su estupendo desempeño en 2009.

Fue cedido en canje a los Cerveceros de Milwaukee al año siguiente, por un paquete de peloteros, quienes conformaron la base de los equipos de Kansas que se coronaron en años consecutivos en la Liga Americana.

Greinke pasó poco más de una temporada en Milwaukee antes de ser enviado mediante un canje a los Angelinos. Estuvo luego tres años con el otro equipo de Los íngeles, los Dodgers, con quienes finalizó segundo en la votación para el Cy Young de 2015.

Lanzó durante cuatro campañas por Arizona, antes de pasar las tres últimas con Houston.

Tuvo una foja de 11-6 y una efectividad de 4.16 con un juego completo en 29 aperturas por los Astros la temporada anterior.

Acumula 219 triunfos a lo largo de 18 años en las mayores, siete menos que Justin Verlander, el líder entre los lanzadores en activo. Necesita sólo 191 ponches para llegar a los 3.000 de por vida.

Asimismo, Greinke ha ganado seis veces el Guante de Oro.

Los Reales le abrieron espacio en la nómina de 40 peloteros el miércoles, al colocar al relevista Tyler Zuber en la lista de lesionados por 60 días, debido a un pellizco en un nervio del hombro derecho.