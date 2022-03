Molina se perderá inicio del entrenamiento con Cardenales

El catcher de los Cardenales de San Luis Yadier Molina llegará tarde al que podría ser último entrenamiento de primavera.

El puertorriqueño, de 39 años, comenzará su 19ma y posiblemente última temporada con San Luis. El pelotero que ha disputado 19 Juegos de Estrellas y ha ganado nueve Guantes de Oro acordó en agosto un contrato de un año y 10 millones de dólares.

No tengo detalles más que me habló hace unos días para informarme que estaría retrasado por problemas personales, dijo el presidente de operaciones de San Luis John Mozeliak el lunes. Dije que no había problema. Espero hablar con él en los próximos días para tener claridad.

Los relevistas, el dominicano Genesis Cabrera y el mexicano Giovanny Gallegos también llegarán tarde. Cabrera tuvo problemas con su vuelos. Gallegos llegará tarde por problemas personales.

El derecho Alex Reyes, elegido al Juego de Estrellas 2021 y con 29 salvamentos, ha tenido problemas en el hombre. San Luis lo envió a realizarse más pruebas, pero Mozeliak no quiso especular de cuándo podría volver.

Reyes, de 27 años, espero pelear por un lugar en la rotación abridora.

Adam Wainwright volvió a trabajar, lanzando en la primera sesión del equipo en el bullpen en los entrenamientos de primavera. Wainwright, de 40 años, también inicia la que podría ser su última campaña.

Nolan Arenado conectó un lanzamiento de Wainwright sobre la barda en el jardín derecho. Cuando sus compañeros ovacionaron su jonrón, Wainwright se paró frente al montículo, arrancó varias hojas del césped y que lanzó hacia el viento que golpeada desde la derecha.

Fue ayudado por el viento, dijo posteriormente Wainwright en el clubhouse. Hubiera sido un doble.

Al dejar el montículo, Wainwright le lanzó su guante a Arenado en broma y después lo abrazó.

Fue emocionante, reconoció Wainwright. Sentí que estaba en el escenario o algo. Me estaba divirtiendo. Fue emocionante. Estaba intentando actuar un poco.