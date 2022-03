Mazepin sorprendido por su despido de la F1

Nikita Mazepin, el piloto ruso del equipo Haas de la Fórmula Uno, afirmó que sigue sorprendido por haber sido despedido de la escudería tras la invasión de Rusia a Ucrania y anunció que creará una fundación para ayudar a deportistas excluidos.

Mazepin fue despedido el sábado pasado tras la decisión de la F1 de rescindir el contrato con el Gran Premio de Rusia.

No me esperaba que Haas iba a romper el contrato. No lo veía venir", dijo Mazepin en una rueda de prensa el miércoles. Fue muy doloroso y una situación inesperada para mí.

Aseguró que no fue informado del despido por parte del dueño del equipo Gene Haas o el director Guenther Steiner, sino por un abogado.

Siento que debí haber recibido un mejor trato porque no existía el fundamento legal para que el equipo rompiera mi contrato", dijo Mazepin. Acabaron con mi sueño.

Mazepin, cuyo padre tendría estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, esquivó las preguntas sobre la guerra y dijo que la ve con otras perspectivas que personas ajenas

Mazepin señaló que se enteró del despido al mismo tiempo que la prensa.

Soy un joven de 23 años y no estaba preparado", dijo. No recibí ninguna insinuación ni ningún apoyo que me dijera que esta decisión era la que se había tomado, o que se haría pública en 15 minutos y así estar preparado para ello.

Afirmó que la gustaría volver a la F1, pero no con Haas.

La Fórmula Uno es un deporte peligroso y tienes que confiar y creer en el equipo con el que trabajas", dijo. Es una cuestión de seguridad y es correcto afirmar que no les tengo fe.

La Federación Internacional de Automovilismo vetó a Rusia de todas las competiciones internacionales, pero los pilotos podrán participar como neutrales sin mostrar sus símbolos nacionales, bandera, himno y colores.

Rumbo a la nueva temporada, que arranca el 20 de marzo en Bahréin, la FIFA exigió a los pilotos firmar una declaración de principios de paz y neutralidad, mostrando su solidaridad con el pueblo de Ucrania.

Mazepin dijo que la hubiera firmado, pero que aún estaba analizando otras cláusulas del documento cuando fue despedido.

Haas también canceló el contrato de patrocinio con la compañía rusa Uralkali. Dmitry Mazepin, el padre del piloto, es uno de los dueños de la empresa.

Uralkali contempla la posibilidad de recurrir a la justicia.

El dinero que se iba a inyectar al equipo de F1 financiará la fundación de Mazepin que llevará el nombre de Competimos como Uno. Se inspira en el lema de la F1 Corremos como Uno.

Mazepin dijo que recibió mensajes de sus colegas pilotos Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Charles Leclerc y George Russell.

No fue nada político, dijo Mazepin. Me expresaron su pesar por haber perdido la oportunidad.

Pero su excompañero no estuvo entre ellos.

Mick Schumacher no expresó nada positivo o negativo. En situaciones como esta uno se da cuenta del verdadero rostro de la gente que te rodea", dijo Mazepin.