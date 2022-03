River derrota 1-0 a San Lorenzo y es líder en su zona

Con un cabezazo del chileno Paulo Díaz y un penal atajado por Franco Armani, River Plate alcanzó la cima, al vencer el sábado 1-0 a domicilio a San Lorenzo en el clásico.

Merced a la victoria en el encuentro correspondiente a la 5ta fecha de la Copa de la Liga del fútbol argentino, el Millonario escaló provisionalmente a lo más alto de la Zona A del certamen.

Además, Racing Club superó 1-0 en casa a Talleres de Córdoba y ratificó su buen momento. En la Academia, el colombiano Edwin Cardona fue reemplazado el primer tiempo, tras resentirse su isquiotibial derecho.

En el estadio Nuevo Gasómetro, el resultado quedó corto, en vistas a la superioridad del equipo de Marcelo Gallardo, quien no pudo contar con su joya: Julián ílvarez ”sintió un malestar en el precalentamiento y quedó fuera del partido.

El delantero adquirido por el Manchester City fue reemplazado a último momento por Braian Romero.

La falta de lucidez en la definición de la visita y la gran actuación del veterano arquero Sebastián Torrico explican la mínima diferencia a favor de River, que lidera su zona junto con Unión de Santa Fe, ambos con diez unidades.

El conjunto de Pedro Troglio dilapidó una buena oportunidad de romper el cero, cuando la pelota dio en un brazo de Leandro González Pirez, quien a juicio del árbitro Fernando Espinoza ampliaba el volumen de su cuerpo.

Entonces se produjo una llamativa discusión entre el polémico Ricardo Centurión, quien pidió patear, y Néstor Fernández, quien finalmente lo hizo. Uvita remató al medio y Armani rechazó con sus pies.

Había pasado poco más de media hora y San Lorenzo sintió el golpe. Cinco minutos después, un córner ejecutado por Ezequiel Barco fue conectado de cabeza en gran forma por Díaz, quien no festejó el gol por su pasado en el Ciclón.

River dispuso de numerosas ocasiones para aumentar, en particular a partir del ingreso del colombiano Juanfer Quintero.

No pudimos terminar de cerrar el partido. Tuvimos el espacio, pero no terminamos de tomar buenas decisiones. ¿ílvarez? Sintió dolores de cabeza, mareos, y decidimos que no jugara, no arriesgarlo fue una buena decisión, declaró Gallardo.

Otra buena noticia para el Millonario fue el regreso en el complemento de Matías Suárez, dejando atrás una ausencia de cinco meses por una lesión en su rodilla.

Es una alegría su vuelta, precisó el Muñeco Gallardo, que además pudo volver a alinear como titular a Agustín Palavecino.

El punto más alto en el ganador fue el volante Enzo Fernández. El entrenador señaló sobre el presente del juvenil: Es el crecimiento propio de un jugador que sigue dando pasos hacia adelante. Es muy completo.

San Lorenzo todavía no ganó en el torneo y atraviesa una crisis. Penúltimo en su zona con dos puntos sobre 15, contó en el complemento con el regreso de un histórico, Nicolás Blandi.

En la última jugada, el exjugador de Boca fue sancionado por una supuesta carga sobre Armani que derivó en gol anulado al colombiano Cristian Zapata.

En Avellaneda, el marcador tampoco hizo entera justicia a la supremacía de Racing sobre Talleres, que jugó más de una hora con diez por la expulsión de Enzo Díaz.

El equipo dirigido por Fernando Gago, que venía de plasmar una buena remontada ante River (2-2) festejó en el Cilindro con un golazo de Gabriel Hauche, a los 12.

Con la victoria, la Academia se ubica a sólo una unidad del terceto actual de líderes de la Zona A.

Uno de ellos es Sarmiento, que consiguió en Paraná un importante triunfo 1-0 sobre el colista Patronato.

La fecha proseguirá este domingo con el choque entre Boca Juniors y Huracán como principal atractivo, por la Zona B.