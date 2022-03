Federer dice que no regresará antes de fines del verano

Roger Federer dijo el sábado que su regreso a las canchas luego de una operación de rodilla el año pasado no se producirá antes de fines del verano boreal.

El gran tenista de 40 años habló de su prolongada rehabilitación en entrevista con la emisora suiza SRF cuando asistió a una carrera del Campeonato Mundial de esquí femenino en Lenzerheide, donde tiene una residencia.

Con esto Federer ratificó su declaración de noviembre de que no estará en condiciones de disputar el torneo de Wimbledon en junio, pero no aclaró cuáles serán sus planes para el US Open, que comienza el 29 de agosto.

Federer dijo a SRF que su rehabilitación progresaba lo suficientemente bien como para pensar en regresar al juego. Anteriormente había dicho que el motivo de su operación en agosto era proteger su futura calidad de vida con su familia antes que regresar a las competencias.

Federer, con 20 títulos de Grand Slam, está empatado con Novak Djokovic y tiene uno menos que Rafael Nadal, que ganó el 21ro en enero en el Abierto de Australia.