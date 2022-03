Corredores esperan cambiar percepción en combine de NFL

Kenneth Walker III considera que los cazatalentos de la NFL podrían tratar injustamente a los corredores este año.

Walker percibe que hay un grupo de jugadores talentosos y multifacéticos. Más de uno merecería ser seleccionado en la primera ronda del draft que se realizará en abril.

De hecho, Walker podría estar a la cabeza de esta generación, luego de la campaña sobresaliente que tuvo en 2021 con Michigan State. Es posible que lo logre si tiene un buen desempeño en las pruebas que se realicen entre la fecha actual y la del reclutamiento.

El problema es que muchos equipos encuentran más valioso esperar antes de hacerse de un corredor. Así que Walker y una treintena de jugadores que se desempeñan en su posición pasarán esta semana tratando de cambiar la opinión de los reclutadores durante el evento anual combine de la NFL, que se lleva a cabo en Indianápolis.

Siento que ésa es una meta que tengo en mi mente, la de ser reclutado pronto, comentó Walker el jueves. Y también sería bueno para los otros corredores. Creo que sería bueno hacer que los elijan pronto.

No será fácil convencer a los cazatalentos de que cambien de parecer.

En el draft de este año podrían destacarse los grandulones ”los integrantes de la línea defensiva y ofensiva”, lo mismo que los receptores. No parece haber tanto interés por los jugadores disponibles que ocupan posiciones detrás de la línea.

Incluso la generación de quarterbacks ha recibido críticas, por considerarse que carece de estrellas.

Pero por mucho que los entrenadores hablen de ganar campeonatos con acarreos y de lo importante que es frenar la ofensiva terrestre, los corredores han sido los más castigados en los drafts recientes.

Sólo cuatro han sido reclutados en la primera ronda durante las últimas tres temporadas. Y sólo en dos ocasiones durante los últimos nueve años ha ocurrido que cuatro corredores o más sean reclutados entre los primeros 50.

Aunque algunos consideran que la generación de este año es sólida y variada, podría ser también la primera ocasión desde 2014 y la segunda en 22 años en que ningún corredor resulte elegido en la primera ronda.

Me encanta este grupo de corredores, dijo la semana pasada Daniel Jeremiah, analista de NFL Network. Insisto, no creo que baya a haber uno que salga en la primera ronda. Estuve hablando el otro día con un director de personal y me dijo: 'Simplemente vamos a reservar la cuarta ronda. Hay que tener un gran corredor en la cuarta ronda.

La situación ha cambiado mucho respecto de la observada hace poco, cuando corredores como Todd Gurley, Ezekiel Elliott, Leonard Fournett y Saquon Barkley fueron reclutados entre los 10 primeros en cuatro años consecutivos a partir de 2015.

Desde entonces, ningún corredor se ha ubicado por encima de la 24ta selección general.

Es difícil que la tendencia cambie este año, pese a que hay un amplio grupo de prospectos.

Walker finalizó como el mejor corredor de la temporada anterior, con 1.646 yardas. Fue 15to en yardas por acarreo, con 6,22 y empató el octavo sitio en anotaciones por tierra, con 18.

Jeremiah piensa que Walker tiene más poder al correr que el sugerido por su peso de 210 libras (95 kilogramos). Y la meta de este corredor está en correr las 40 yardas con vallas en 4,4 segundos en Indianápolis.

Pero no es siquiera el corredor mejor evaluado por Jeremiah.

Ese honor pertenece a Isaiah Spiller, de Texas A&M, quien hiló campañas de 1.000 yardas en 2020 y 2021. A lo largo de tres temporadas, realizó 74 recepciones.

Otros corredores destacados incluyen a Breece Halt, de Iowa State, así como a Zamir White y James Cook III, hermano menor de Dalvin, quien juega en la misma posición en los Vikings.

White y Cook formaron una dupla ganadora del título con Georgia.

La lista se completa con Brian Robinson Jr., de Alabama.