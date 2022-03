WNBA impone multa récord al Liberty por vuelos chárter

El Liberty de Nueva York fue multado una cifra récord de 500.000 dólares por pagar vuelos chárter para sus partidos fuera de casa durante la segunda mitad de la temporada pasada y otras violaciones al reglamento de la liga femenina de baloncesto, de acuerdo a una persona al tanto de las sanciones.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el miércoles debido a que la multa no ha sido anunciada oficialmente.

Los dueños del equipo, Joe y Clara Tsai, y quienes se han expresado a favor de encontrar mejores formas para que los equipos de la WNBA viajen en mejores condiciones, cubrieron el costo de los vuelos fletados, así como una visita a Napa Valley durante un fin de semana de feriado en septiembre.

El viaje fue considerado como un beneficio que excedió la compensación máximo que reciben las jugadoras.

La liga no permite normalmente que los equipos fleten vuelos debido a que podría generar una ventaja competitiva para algunos equipos que pueden pagarlos.

Sports Illustrated fue el primer medio en informar la multa, impuesta en el otoño pasado.

Nueva York no sumó triunfos de visita tras el descanso por los Juegos Olímpicos.

La WNBA anunció el mes pasado que completaron una campaña para captar 75 millones de dólares en capital. La comisionada Cathy Engelbert le informó a AP en ese momento que el dinero no se utilizaría para agregar vuelos chárter. Las jugadoras se han referido a los problemas de viaje y que han llevado a la cancelación de partidos. La WNBA, en ciertas ocasiones, ha pagado los vuelos durante la postemporada para juegos en diferentes zonas horarias.

Sports Illustrated también reportó que el consejo general de la liga sugirió una serie de castigos severos para el Liberty, incluyendo perder ˜todas las selecciones de draft imaginables™" e incluso anular el contrato de propiedad de la franquicia".