Técnico alemán de Lokomotiv renuncia por guerra en Ucrania

El técnico alemán Markus Gisdol renunció el martes a su cargo como entrenador del club ruso Lokomotiv de Moscú en protesta por la invasión de Rusia en Ucrania.

Lokomotiv informó simplemente que Gisdol fue removido del puesto de técnico" tras apenas cuatro meses al frente.

Gisdol dijo al tabloide alemán Bild que fue un gesto de protesta al encontrarse trabajando en un país, cuyo líder es responsable de una guerra de agresión en el centro de Europa.

No puedo estar en el campo de entrenamiento de Moscú, entrenar a los jugadores, exigir profesionalismo y a pocos kilómetros se dan órdenes que causan un gran sufrimiento a todo un pueblo", añadió Gisdol al periódico.

Lokomotiv es propiedad de Russian Railways, la empresa ferroviaria que fue colocada en la lista de sanciones de Estados Unidos la semana pasada.

Gisdol fue designado en octubre por el entonces director deportivo Ralf Rangnick, quien luego asumió como entrenador del Manchester United.

Andriy Voronin, ex delantero de Liverpool y la selección ucraniana, dejó su puesto de técnico auxiliar del Dínamo Moscú y el portero ucraniano Yaroslav Hodzyur renunció en otro club, el Ural Ekaterinburgo. El presidente del Ural informó a la agencia noticiosa Tass que un segundo jugador ucraniano estaba por irse.

Otros han optado por quedarse.

No soy el tipo de persona que toma un pasaje de avión y se va, dijo Sandro Schwarz, el técnico alemán del Dínamo, citado en la web del club. No soy así. Me siento responsable y me quedaré en el club.

La liga rusa ha seguido en marcha pese a la guerra. La liga ucraniana suspendió actividades con el inicio de la invasión la semana pasada. Los jugadores brasileños de clubes en Ucrania apelaron por la ayuda de su gobierno para salir del país.