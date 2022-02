Rublev se pronuncia contra guerra; avanza a final en Dubái

El tenista ruso Andrey Rublev escribió sin guerra, por favor en la lente de la cámara de televisión el viernes, justo después de avanzar a la final del Campeonato de Dubái.

Rublev, séptimo del ranking mundial, recién había vencido 3-6, 7-5, 7-6 (5) al polaco Hubert Hurkacz en su duelo en semifinales antes de escribir su autógrafo en la cámara ”como es costumbre al final de cada partido. En vez de firmar, el tenista plasmó el mensaje de paz.

Rusia llevó su ofensiva en Ucrania a las puertas de su capital, Kiev, tras una serie de ataques aéreos sobre ciudades y bases militares y de entrar al país desde tres flancos. La invasión ha generado temores de que la guerra se extienda en Europa y ha desembocado en esfuerzos de distintas naciones para frenar a Rusia.

A Rublev no se le preguntó sobre el mensaje durante la entrevista en la cancha tras el encuentro.

Su compatriota Daniil Medvedev se dijo a favor de la paz al hablar sobre el conflicto bélico el jueves, en el marco del Abierto Mexicano de Tenis que se realiza en Acapulco.

Mirar las noticias que hay en mí país y despertar aquí en México no fue fácil, dijo Medvedev, que ascenderá a la cima del ranking de la ATP. Como tenista, quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en muchos países desde que era juvenil y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias".

Rublev enfrentará al checo Jiri Vesely por primera vez en la final de Dubái el sábado.

Vesely, que eliminó al serbio Novak Djokovic en los cuartos de final, repitió la hazaña ante otro rival entre los mejores 20 del mundo al doblegar 6-7 (7), 7-6 (2), 7-6 (3) a Denis Shapovalov en un duelo que duró más de tres horas.

Estoy viviendo una racha de ensueño aquí, afirmó Vesely, que provino de la etapa clasificatoria.