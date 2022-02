Medvedev, próximo líder del ranking, avanza en Acapulco

Aunque Daniil Medvedev está satisfecho por saber que ascenderá a la cima del ranking de la ATP, sabe que hay asuntos más serios actualmente en su natal Rusia.

Una derrota de Novak Djokovic en Dubái implicó que el serbio caiga al segundo sitio del escalafón y que Medvedev ocupe el puesto de honor, como el 27mo tenista en liderar el ranking en la historia.

El ascenso quedó garantizado incluso antes de que Medvedev navegara tranquilo el jueves hacia las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis, al doblegar 6-2, 6-3 al japonés Yoshihito Nishioka.

Y todo ocurrió en el mismo día en que Rusia invadió Ucrania. Inicialmente, las fuerzas rusas atacaron instalaciones militares con aviones y misiles. Luego, efectivos y tanques cruzaron las fronteras desde el norte, oriente y sur.

Mirar las noticias que hay en mí país y despertar aquí en México no fue fácil, dijo Medvedev. Como tenista, quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en muchos países desde que era juvenil y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias... Estoy a favor de la paz.

Medvedev destacó el caso de la dupla que ganó el título de dobles la semana pasada en el Abierto de Marsella. Está conformada por el ruso Andrey Rublev y por el ucraniano Denys Molchanov.

Eso fue asombroso, porque la gente necesita seguir unida, comentó.

Sobre la jornada, reflexionó: En estos momentos, uno entiende que el tenis a veces no es tan importante... No fue fácil jugar, y me alegra haber podido ganar el partido. Sin embargo, este día ha tenido muchos altibajos emocionales para mí.

El primer preclasificado, de 26 años, dijo que recibió felicitaciones de otros jugadores sobre su nueva ubicación en el ranking, que se hará oficial el lunes.

Desde luego, me alegra ser el número uno, dijo. Era mi meta desde que era joven.

Medvedev tiene asegurado el puesto de honor en el escalafón, luego que Djokovic fue eliminado por Jiri Vesely en Dubái.

Medvedev, quien desbancará al serbio Djokovic del primer sitio, se medirá en las semifinales al español Rafael Nadal o al estadounidense Tommy Paul.

Nadal venció a Medvedev en la final del Abierto de Australia, un duelo memorable de cinco sets, donde el español remontó tras perder las dos primeras mangas, para convertirse en el único tenista de la historia que ha obtenido 21 cetros en torneos del Grand Slam.

Stefanos Tsitsipas se instaló en semifinales, al imponerse 6-3, 6-4 sobre Marcos Girón. El griego (3er preclasificado) se medirá con Peter Gojowczyk o Cameron Norrie.

El Abierto Mexicano de Tenis se juega en cancha dura en la Arena GNP de Acapulco.