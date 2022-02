Kyrgios: 'tuve pensamientos de suicidio'

El tenista australiano Nick Kyrgios admitió que contempló el suicidio y que ha lidiado con depresión y abuso de drogas y alcohol en el pasado, en el caso más reciente de un deportista de alto nivel que públicamente habla sobre su salud mental.

Kyrgios, que llegó a ser el número 13 en el ranking mundial de sencillos y que recientemente ganó el título de dobles del Abierto de Australia, difundió el jueves un mensaje en su cuenta verificada de Instagram en el que consignó que estaba orgulloso de decir que le he dado la vuelta por completo a la situación y ahora tengo una perspectiva completamente diferente sobre todo. Ya no doy un solo momento por sentado".

El jugador de 26 años incluyó una foto en la que aparece en una cancha de tenis que, según dijo, fue tomada hace tres años en el Abierto de Australia.

Aludió a ese momento como uno de mis períodos más oscuros y señaló que su brazo derecho en esa foto muestra lo que describió como una autolesión.

Tenía pensamientos de suicidio y literalmente luchaba por levantarme de la cama, así que lo último en lo que pensaba era en jugar delante de millones de personas. Estaba solo, deprimido, negativo, abusaba del alcohol, de las drogas, me alejé de mi familia y mis amigos", escribió Kyrgios. "Sentía que no podía a hablar ni confiar en nadie.

Todo fue fue el resultado de no abrirme y de negarme a recibir el apoyo de mis seres queridos, de esforzarme en ser un poco positivo, añadió.

Kyrgios, el actual número 137 del ranking, es uno de los jugadores más carismáticos, enigmáticos y controversiales en el tenis, alguien que derrocha un enorme talento y actúa de manera ortodoxa en la pista al mismo tiempo. También ha sido alguien que no se muerde la lengua a la hora de opinar.

Su mensaje en Instagram ha sido el relato más franco sobre su mentalidad, dificultades y nueva perspectiva.

Y quiere ayudar a otros.

Sé que el día a día puede parecer extremadamente agotador, imposible por momentos. Entiendo que la gente pueda pensar que, si te abres, puede hacerte sentir débil o asustado. Te lo digo ahora mismo: está bien, no estás solo, escribió Kyrgios.

Me ha tocado pasar por momentos en los que parecía que las vibraciones de energía positiva nunca llegarían. Por favor, no te sientas que estás solo. Si sientes que no puedes hablar con nadie, aquí estoy, puedes hablar conmigo".

Y cerró con la frase: Esta vida es hermosa.

En el Melbourne Park el mes pasado, Kyrgios y su amigo Thanasi Kokkinakis se convirtieron en la primera dupla de australianos en ganar el título de dobles masculinos del Abierto de Australia desde 1997.

Fue apenas la cuarta presentención de Kyrgios y Kokkinakis como dupla en el cuadro principal de un Grand Slam.

En el cuadro de sencillos del Abierto de Australia, Kyrgios sucumbió en la segunda ronda ante el eventual campeón Daniil Medvedev.