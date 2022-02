Medvedev vence a Andújar y se acerca a la cima

Daniil Medvedev y Rafael Nadal consiguieron victorias cómodas el miércoles en el Abierto Mexicano de Tenis, por lo que avizoran en el horizonte una reedición de la épica final de cinco sets que disputaron recientemente en Australia.

Medvedev dio un paso más rumbo a la cima del ranking mundial del circuito ATP con una victoria dominante por 6-1, 6-2 en la segunda ronda sobre el español Pablo Andújar.

Por su lado, Nadal aplastó 6-0, 6-3 al estadounidense Stefan Kozlov.

Medvedev, de 26 años y quien podría desbancar a Novak Djokovic del sitio de honor si gana el título en Acapulco, jugará ya sea con Taylor Fritz o Yoshihito Nishioka en los cuartos de final.

Si lo logro, ello va a significar mucho. Se van a mencionar muchas estadísticas sobre desde cuándo no se lograba esto o lo otro... Va a ser divertido, pero primero tengo que lograrlo. Mi meta principal es ganar el mayor número de partidos posibles en las próximas semanas, dijo Medvedev.

De imponerse, y si Nadal doblega a Tommy Paul, ambos chocarán en semifinales, menos de un mes después de que el español remontó para llevarse la final en Melbourne para imponer un récord, con 21 títulos de individuales en torneos del Grand Slam.

El ruso necesitó poco más de una hora para derrotar a Andújar, un día después de que el campeón defensor Alexander Zverev fue expulsado del Abierto Mexicano, a raíz de que la emprendió a raquetazos contra la silla del juez tras perder su partido de dobles.

Se pidió a Nadal su opinión sobre lo ocurrido con el alemán Zverev.

Es un acto desafortunado, tengo una buena relación Alexander y al final no voy a decirle algo distinto, creo que se merece la sanción porque no se puede actuar de esa manera, respondió. Espero que le sirva de aprendizaje a él y a otros jóvenes que pierden los nervios y es lógico que la organización que rige el deporte se haga respetar. Al final, se tiene que parar un poco ese tipo de actitud que últimamente se pone de moda.

Medvedev superó a Djokovic en la final del Abierto de Estados Unidos en septiembre para ganar su primer Grand Slam. El mes pasado, en su siguiente torneo grande, alcanzó la final en el Abierto de Australia, que perdió contra Nadal.

A sus 35 años, Nadal se ha coronado tres veces en Acapulco (2005, 2013 y 2020). Tiene una foja de 12-0 en 2022 y requirió de una hora y 16 minutos para vencer a Kozlov, quien llegó al cuadro gracias a la lesión de otro tenista.

Nunca he estado pendiente de los números, soy sincero, me preparo para jugar y competir, si es así los números van saliendo, pero si no juego es difícil que salgan, así que no estoy pendiente de los números, comentó el mallorquín.

También el miércoles, Marcos Girón venció a Pablo Carreño Busta, por 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4). Se medirá al griego Stefanos Tsitsipas, quien eliminó a J.J. Wolf en el último duelo del programa, por 6-1, 6-0.

Cameron Norrie venció a John Isner por 6-7 (2), 6-3, 6-4, y enfrentará a Peter Gojowczyk, quien avanzó sin jugar tras la descalificación de Zverev.

El Abierto Mexicano de Tenis se juega en cancha dura en la Arena GNP en Acapulco.