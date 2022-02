Pachuca derrota 3-1 a un América que sigue en crisis

El técnico argentino Santiago Solari dijo que escuchó los reclamos de los hinchas del América en el estadio Azteca luego de una derrota más en el torneo Clausura, pero no por eso piensa claudicar.

No todavía.

Con anotaciones del argentino Nicolás Ibáñez, el colombiano Avilés Hurtado y de Víctor Guzmán, Pachuca derrotó el domingo 3-1 a unas íguilas que siguen sin encontrar el rumbo y se encuentran en los últimos puestos del torneo Clausura mexicano.

Ibáñez remeció primero las redes a los 23 minutos, Hurtado agregó un tanto a los 40 y Guzmán sentenció el triunfo a los 76.

Con el resultado, Pachuca acumula 13 puntos con los que se coloca en la segunda posición por mejor diferencia de goles que Tigres.

Los Tuzos no vencían a las íguilas en el estadio Azteca desde mayo de 2017.

Esto nos tiene que impulsar para seguir cediendo, pero estoy muy contento con el esfuerzo de los futbolistas que jugaron muy bien y nos llevamos un resultado justo, dijo el técnico uruguayo Guillermo Almada.

Almada relevó en el cargo a su compatriota Paulo Pezzolano, quien no pudo clasificarlos a la liguilla en el torneo anterior.

Los muchachos han aprendido rápido la idea que no es mejor ni peor que lo que hacía el entrenador anterior, pero si distinto, y se sienten identificados, por eso trabajan incansablemente y ahí está los resultados, agregó Almada.

A diferencia de Almada que va llegando, Solari está en su tercer torneo con los azulcremas y el equipo va en retroceso con el paso de las semanas, por eso no fue extraño que fuera abucheado antes, durante y después del partido.

La afición tiene le derecho a expresarse y claramente en estos momentos lo extraño sería que nos aplaudan¦ el partido no fue bueno, dijo Solari. En este momento nos está costando un poco más todo, tenemos mucha debilidad en defensa, nos hacen muchos goles y es algo que debemos resolver rápidamente.

Henry Martín anotó a los 55 minutos por el América, que perdió por cuarta ocasión en sus últimos cinco partidos y se mantiene con cuatro unidades, en el 16to puesto entre 18 equipos de la máxima categoría.

Se trata de un arranque lento para las íguilas que apenas han ganado uno de sus últimos 11 compromisos. América no iniciaba un torneo con cuatro derrotas en sus primeros seis partidos desde la temporada 1973-74.

El deporte se trata de superar la adversidad, de no rendirse nunca y de pelar hasta el final y yo no me voy a rendir, subrayó Solari. En algunos partidos no hemos competido para ganar y los responsables de responder somos nosotros, yo en lo que me corresponde y los jugadores en su función de futbolistas, somos todos.

LA MíQUINA SE VUELVE A ENCARRILAR

Con tantos del paraguayo Juan Escobar y Carlos Rodríguez, más un doblete de Santiago Giménez, Cruz Azul regresó al camino de la victoria al golear 4-1 al Toluca.

Escobar puso al frente a la Máquina a los seis minutos, el brasileño Camilo Sanvezzo empató el encuentro a los 19, pero Rodríguez le dio la vuelta a los 62 y Giménez le dio rumbo al compromiso con tantos a los 79 y 82 minutos.

Giménez no marcaba gol en la liga desde agosto pasado, una sequía que se terminó en un tramo de tres minutos.

Con el resultado, Cruz Azul regresó a la senda del triunfo luego de perder con Necaxa la semana pasada y acumula 13 puntos con que se coloca en el tercer puesto de la tabla, sólo superado por el Pachuca que tiene más goles.

Toluca vio rota una racha de tres victorias y se mantiene con nueve puntos, en el séptimo lugar de la clasificación.

La Máquina tomó la ventaja en una jugada de tiro de esquina en que Escobar superó a sus marcadores y conectó remate de cabeza que dejó sin oportunidad al portero Luis García.

Los Diablos Rojos nivelaron cuando Sanvezzo recibió un centro por derecha y conectó un remate con potencia para superar al arquero José de Jesús Corona.

Cruz Azul retomó la ventaja en el complemento cuando Rodríguez recibió un centro de Rafael Baca y conectó remate de cabeza que entró por el centro del arco.

Giménez le dio rumbo al partido al convertir un penal cometido sobre Uriel Antuna y luego amplió la ventaja con un remate de cabeza.