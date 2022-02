Nadal dice estar recuperado y listo para jugar en Acapulco

la arena GNP. Se mantiene en Acapulco, pero ya no en el complejo que estaba dentro del hotel Princess.

En Latinoamérica siempre me he sentido apoyado y querido y en México no es excepción, lo he dicho muchas veces, no solo en Acapulco, he estado en distintos lugares del país donde he sentido el cariño y apoyo de la gente, no puedo dar más que gracias al pueblo mexicano, afirmó Nadal.

El mallorquín comenzará su andar en esta edición del Abierto Mexicano en la jornada del martes, cuando enfrente al estadounidense Reilly Opelka, quien viene de coronarse en Dallas y disputaba la final de Delray Beach este domingo.

Es la primera ronda y ya se verá lo que pueda ocurrir, pero intentaré llegar bien preparado a la competición, me queda hoy y mañana para un estreno muy difícil, dijo Nadal.