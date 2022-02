Fuente: Bach ofrece antorchas a patinadoras de EEUU

El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach ofreció antorchas olímpicas como regalo a las patinadoras artísticas de Estados Unidos, mientras esperan la resolución por el caso de dopaje ruso que no les permitió recibir sus preseas de plata, se enteró The Associated Press.

Una persona con conocimiento de lo sucedido informó a AP el miércoles que Bach, en una reunión en privado con las patinadoras en Beijing, reiteró la posición del COI de que no se realizará la ceremonia de medallas para los eventos que involucren a la patinadora rusa Kamila Valieva. La persona no quiso ser identificada debido a que la reunión fue confidencial.

Funcionarios del Comité Olímpico Internacional no respondieron de inmediato a un correo eléctrico de AP.

El campeón masculino Nathan Chen y sus compañeros quedaron por detrás de Rusia en la prueba por equipos la semana pasada, pero el resultado quedó al aire al trascender de que Valieva dio positivo por un medicamento prohibido.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo decidió que Valieva podía competir esta semana en el concurso individual femenino, mientras se dilucida el caso siga tramitándose. La resolución del caso determinará la adjudicación de las medallas. Valieva lidera tras el programa corto.

El equipo de nueve patinadores de Estados Unidos se quedará al menos con la plata, pero podrían llevarse el oro si descalifican a Valieva. Las patinadoras ya habían recibido las cajas para guardar las preseas cuando se enteraron que no habría ceremonia.

La persona con conocimiento de la reunión indicó que ya habían entregado al personal del equipo las antorchas utilizadas en el tradicional relevo olímpico para que se las entreguen posteriormente a los atletas.

Tras la decisión del TAS, la presidenta del Comité Olímpico y Paraolímpico de Estados Unidos (USOPC), Sarah Hirshland, dijo que estaban decepcionados con el mensaje que transmite esta decisión, con los atletas interpretando que no se compite en igualdad de condiciones.

Responsables de tanto el USOPC como de la Federación de Patinaje de Estados Unidos respondieron de manera inmediata a los correos de AP en procura de un comentario.