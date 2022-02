La NFL no se detiene, incluso después del Super Bowl

dentro dos semanas, seguido por la agencia libre a mediados de marzo y una reunión de dueños clave al final de ese mes.

Abril es el mes del draft. La sede será Las Vegas, en donde incluso las fuentes del Bellagio tendrán un rol.

Después tocan las actividades organizadas de los equipos, con los mini campamentos de entrenamiento. Y antes de que los aficionados de los Rams se cansen de celebrar la conquista del trofeo Vince Lombardi, abrirán los campamentos de entrenamiento.

Pero, primero lo primero:

LA DEMANDA DE FLORES

Posiblemente el tema que más llama la atención será la demanda de Brian Flores, el ex entrenador en jefe de los Dolphins de Miami en contra de la NFL y sus equipos. La liga no tiene otra alternativa que investigar las denuncias de Flores sobre racismo en la contratación de personal y de recibir ofertas de dinero por perder a propósito por parte del dueño de los Dolphins.

EL ESCíNDALO DE LOS COMMANDERS

Declaraciones recientes al Congreso por parte de personas que denunciaron que el equipo de Washington tenía una cultura generalizada de acoso sexual y maltrato hacia las empleadas mujeres han puesto sobre la mesa de nuevo la posibilidad de un cambio de propietario en la franquicia de Dan Snyder. El equipo recientemente adoptó el nombre de Commanders.

EL SCOUTING

Se espera una participación completa del evento de evaluación en Indianápolis, confiando en los protocolos que han funcionado durante la pandemia. Los equipos han sido advertidos que podrían perder selecciones de draft si sus representantes se comportan de forma poco profesional con los prospectos.

AGENCIA LIBRE

¿Será alocado?

Siempre hay grandes nombres (y mucho dinero) involucrados cuando el periodo de manipulación legal inicie el 14 de marzo. La firma de contratos oficialmente arranca el 16 de marzo.

El mercado de agentes libres podría tener a tres receptores: Davante Adams (Packers), Chris Godwin (Bucs) y Mike Williams (Chargers), además de los tacleadores Terron Armstead (Saints) y Brandon Scherff (Commanders). En defensa, los nombres más destacados sería el linebacker Von Miller (Rams) y los cornerbacks Stephon Gilmore (Carolina) y J.C. Jackson (Nueva Inglaterra), así como los linebackers Chandler Jones (Arizona) y Harold Landry III (Tennessee).

JUNTA DE DUEÑOS

A finales de marzo, los dueños van a considerar varios temas.

Debatirán hacer cambios en los equipos especiales al conocer datos que indican que las jugadas de patada son las más peligrosas.

También se pretende actualizar la regla Rooney, que obliga a los equipos a entrevistar candidatos procedentes de minorías para puestos de liderazgo, pero que ha sido criticada como inadecuada. También podría haber cambios en los derechos de transmisión.

LO QUE PASA EN LAS VEGAS¦

No se quedará en Vegas. El draft será ahí y los aficionados de las 32 franquicias estarán pendientes de lo que hagan sus equipos.

Hay intriga sobre la decisión que tomarán Jacksonville con la primera selección global. El año pasado no había posibilidad de que los Jaguars iban a transar con el primer turno, al tener al quarterback de Clemson Trevor Lawrence a la mano. Todo es incógnita este año, ya que no se sabe qué pasará, al no haber, por ahora, quarterbacks que llamen tanto la atención.