TD agónico de Kupp da a los Rams su segundo Super Bowl

salió lesionado al final del segundo cuarto por una lesión en la rodilla.

Los 70.048 espectadores en el estadio inaugurado en 2020 rugieron cuando The Rock presentó a los equipos. Los fanáticos de los Bengals, mucho más ruidosos que sus contrapartes de los Rams, se entonaron primero cuando Trey Hendrickson derribó a Stafford para obligar al despejo.

Los seguidores de los Rams temían por pases imprudentes de Stafford, y tuvo un par. Su envío profundo al moverse hacia la izquierda fue interceptado en la zona de anotación por Jessie Bates III al final del primer tiempo. En su segunda intercepción, el novato Ben Skowronek nada más pudo desviarlo - a a las manos de Awuzie.

Aparte de un gol de campo de 41 yardas de Matt Gay en el tramo final del tercer cuarto, el partido fue un monólogo defensivo hasta los Rams prendieron motores para ganarlo.

Beckham, quien se incorporó a los Rams en la Semana 10 tras ser exiliado de Cleveland, le ganó con facilidad las espaldas a Mike Hilton para atrapar un pase de anotación 17 yardas en tercera oportunidad.

La primera anotación de Kupp, también en tercer down, fue con un pase corto de Stafford que transformó en ganancia de 20 yardas cuando Jessie Bates III no pudo darle alcance en la tacleada. No fue la única acción torcida de los Bengals, saliéndoles caro al final.