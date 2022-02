River tropieza en debut, 1-0 en cancha de Unión

No jugó bien y perdió por un penal que no fue: el lujoso River Plate de Marcelo Gallardo debutó con el pie izquierdo en la Copa de la Liga del fútbol argentino, al caer 1-0 como visitante ante el modesto Unión, por la primera fecha de la Zona A del certamen.

En Santa Fe, una polémica decisión del árbitro internacional Néstor Pitana, quien sancionó penal contra Franco Armani aunque el arquero había llegado primero a la pelota, dejó con las manos vacías al último campeón de Liga, que contó con el regreso oficial del colombiano Juan Quintero.

El penal fue convertido por Mauro Luna Diale, a los 58 minutos.

No voy a decir nada, no quiero perder el tiempo. Nos deberían haber ganado de otra manera y no con un penal inventado, afirmó Gallardo, quien puso como titular a Elías Gómez e hizo ingresar luego a Marcelo Herrera, Tomás Pochettino y Ezequiel Barco, los cuatro debutantes con la Banda Roja.

Prefiero destacar a Unión que hablar de Pitana, añadió el Muñeco, antes de abundar: Quiero felicitar a Unión, que hizo un gran planteo y fue muy agresivo. Nos superaron. Lo bueno es que nos pasó ahora, nos sirve para darnos cuenta de que los rivales van a jugarnos con esta intensidad.

El Tatengue, dirigido por el uruguayo Gustavo Munúa, impidió que River tuviera la pelota y obtuviera provecho de sus numerosos jugadores de buen pie. Hacía 32 años que no vencía al Millonario en el 15 de Abril.

En el cierre de la jornada sabatina, Independiente cayó 2-1 ante Estudiantes en La Plata, por la Zona B.

Durante el estreno de Eduardo Domínguez como entrenador del Rojo, el anfitrión fue fiel a su historia y se impuso con dos goles de cabeza en el estadio UNO.

El primero de ellos fue marcado por el hijo pródigo Mauro Boselli, a los 40 segundos del complemento.

La felicidad es muy grande. Soñé y se dio todo, afirmó el delantero de 36 años, campeón de la Copa Libertadores 2009 con Estudiantes.

Poco después, a los 53, Agustín Rogel, tras una pelota parada, duplicó la ventaja del Pincha, que jugará el repechaje de la Libertadores ante el Audax Italiano de Chile.

Para Independiente, que había sido superior en la etapa inicial, descontó Joaquín Laso, a la hora de juego. El gol debió ser anulado por dos motivos: la pelota no estuvo correctamente ubicada para la ejecución del córner que lo antecedió y además se registró una falta previa.

También por la Zona B, Huracán se impuso 1-0 a Lanús, que contó con el regreso del entrenador Jorge Almirón.

El Granate tuvo un partido para el olvido. El gol del uruguayo Matías Cóccaro llegó tras un yerro defensivo. Y poco después se quedó con diez por la expulsión de Kevin Lomónaco.

Este domingo la Copa de la Liga tendrá como plato fuerte el encuentro entre Boca Juniors y Colón en La Bombonera. También se medirán Racing-Gimnasia y Platense-Talleres.