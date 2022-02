El City vence a Brentford y sigue sereno en marcha al título

El gol más rápido de la temporada. Un encuentro emocionante que deparó seis dianas y un toque de magia brasileña. Una reacción asombrosa al final.

Fue una noche de locura y acción en la Liga Premier, salvo por el hecho de que el Manchester City sigue marchando con total serenidad hacia la conquista del título.

El City jamás perdió el control y se impuso el miércoles 2-0 al Brentford. Los campeones defensores tomaron así una ventaja de 12 puntos en la lucha por la coronación.

Control fue lo que le faltó al Tottenham, que permitió dos goles postreros en medio del caos y cayó por 3-2 como local frente a Southampton. Los Spurs vieron dañadas sus ambiciones de finalizar entre los cuatro primeros.

Hubo incluso más vértigo en el 3-3 entre Aston Villa y Leeds. Y Philippe Coutinho desempeñó un papel protagónico en ese encuentro de toma y daca.

El brasileño anotó un tanto y dio los pases para los otros dos, conseguidos por Jacob Ramsey, a los 38 y 43 minutos. Con ello, cual Villa se colocó adelante por 3-1.

Hay que ver el desempeño que tuvo Philippe esta noche. No sólo su gol y sus asistencias. Si no te encanta ver eso, no deberías estar mirando fútbol", consideró el técnico del Villa, Steven Gerrard. Fue absolutamente hermoso ver algunas de las cosas que ha hecho

Leeds reaccionó para igualar el marcador y mantenerse a distancia prudente de la zona de descenso. Dan James hizo el 3-2 en los descuentos del primer tiempo y el español Diego Llorente igualó por el conjunto que dirige el argentino Marcelo Bielsa.

El otro partido de la noche transcurrió también con novedades. Norwich anotó a los 38 segundos, por medio de Teemu Pukki. Fue el gol más rápido de esta campaña, en un empate 1-1 ante el Crystal Palace, que igualó por medio de un estupendo tanto de Wilfried Zaha, antes de errar un penal.

Riyad Mahrez anotó por séptimo encuentro consecutivo en la victoria del City.

Kevin De Bruyne también remeció las redes por cuarto duelo seguido en la liga. El City extendió a 14 su racha sin perder, dando otro paso en busca de su sexto título en 11 años.

Liverpool, el perseguidor inmediato del City, tiene dos partidos menos que el líder y enfrentará en casa a Leicester este jueves.

El City no pudo desplegar un juego muy fluido ante un Brentford que se encerró atrás en el Estadio Etihad.

Tuvimos que ser pacientes, sin cometer errores, comentó el técnico español de los Citizens, Pep Guardiola.

