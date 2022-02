Zouma juega con West Ham tras revuelo por patear a un gato

El zaguero de West Ham Kurt Zouma fue titular con West Ham el martes, apenas después que se disculpó por golpear a un gato, un acto que fue captado en video.

En las imágenes se observa a Zouma pateando y golpeando un gato, mientras se escuchan risas detrás de la cámara. El jugador francés de 27 años posteriormente persigue al animal antes de lanzarle un par de zapatos y golpeando su cabeza en el video que fue dado a conocer por el periódico The Sun.

West Ham deploró lo ocurrido y dijo que lidiara con el asunto de manera privada. De todas formas, el técnico David Moyes incluyó Zouma en el once titular para enfrentar a Watford la noche del martes.

Zouma recibió abucheos de cierto sector de la gradas en sus primeras intervenciones en el Estadio Olímpico.

A un pregunta sobre si el video de Zouma influyó en la decisión del equipo titular, Moyes respondió: No, porque es uno de nuestros mejores futbolistas.

Pero se trata de algo que el club está lidiando, y es un asunto que es aparte", añadió.

En un comunicado, Zouma se disculpó por sus acciones.

No hay excusas para mi comportamiento del que sinceramente me arrepiento", dijo. "También me disculpo con cualquiera a quien haya molestado con el video. Quiero asegurarle a todos que nuestros gatos están bien y saludables.

Son amados y apreciados por toda la familia y este comportamiento fue un incidente aislado que no volverá a suceder, añadió.

Zouma llegó a West Ham en agosto proveniente del Chelsea.

El West Ham United condena sin reservas las acciones del jugador Kurt Zouma en el video que está circulando, indicó el club de la Liga Premier en un comunicado.

Hemos hablado con Kurt y lidiaremos con el asunto de manera interna, pero queremos dejar en claro que de ninguna manera aceptamos la crueldad animal.

La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal se mostró horrorizada.

Es un video perturbador, dijo la RSPCA, por sus siglas en inglés. Nunca es aceptable patear, golpear o abofetear a un animal, como castigo u otro motivo.