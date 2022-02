México queda bien parado en la matemática, no en desempeño

un ansiado pase a los cuartos de final. No lo va a despedir cuando en menos de 50 días medirá fuerzas ante los estadounidenses.

Martino se quitó presión luego de estos tres partidos, pero una derrota más ante Estados Unidos, especialmente en casa o el impensado escenario de tener que diputar un repechaje, lo volverían a meter en aprietos.

¿QUÉ MEJORAR PARA EL CIERRE?

Martino ha dejado en claro que no piensa moverse de su rígido 4-3-3 y sería en vano el esperar que lo haga luego de más de tres años en el cargo.

Sin embargo, dentro del mismo sistema, algunas cosas podrían cambiar.

Ante Panamá, Gerardo Arteaga recibió la oportunidad como lateral izquierdo y Julián Araujo, sobre el final, por el carril derecho. Ambos mostraron una verticalidad y dinámica que estaba ausente.

Diego Lainez, de pocos minutos en los tres partidos, también merecería más tiempo en cancha por alguna de las dos bandas. La lesión de Hirving Lozano, dependiendo de la gravedad, podría abrirle la puerta al jugador del Real Betis.

México también requiere un mejor volante de creación, funciones que realizan los inamovibles Andrés Guardado y Héctor Herrera. El primero es un veterano al que por momentos ya no le dan las piernas y al segundo se le nota la inactividad que tiene en el Atlético de Madrid.

¿VOLVERí A PESAR EL AZTECA?

En sus últimos siete partidos en el estadio Azteca, México sólo tuvo una actuación convincente al vencer 3-0 a Honduras el pasado 10 de octubre.

¿Sus otros resultados?

Sufrió para vencer 2-1 a una Jamaica con muchas ausencias, empató 1-1 con Canadá, empató con Costa Rica y sometió a Panamá con un penal muy cuestionado.

Entre líneas, Martino ha insinuado que, cuando el Tri va de visita, los hinchas locales les hacen sentir mucha presión. Ello no ocurre en el Azteca, en donde sólo dos de esos encuentros han tenido público debido a las sanciones de la FIFA por el grito homofóbico.

Ante Estados Unidos, los dirigentes han dicho que esperan abrir el coloso del sur de la capital para recibir hasta 40.000 aficionados.

No es un tema que he hablado ni con (el director deportivo de selecciones) Gerardo (Torrado) ni con el presidente y tampoco con los jugadores, pero a mí me encantaría jugar un partido contra Estados Unidos con el estadio repleto y alentando por la selección de México, dijo Martino.