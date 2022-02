Tom Brady se retira tras 22 temporadas y 7 campeonatos

Tom Brady, el más grande quarterback en la historia de la NFL, anunció el martes su retiro tras conquistar siete veces el Super Bowl y fijar numerosos récords de pases en una trayectoria de 22 temporadas sin precedentes.

Me resulta difícil escribir esto, pero aquí va: No firmaré otro compromiso competitivo", escribió Brady en una publicación en Instagram. He atesorado mi carrera en la NFL, y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención".

Brady había expresado su deseo desde hace tiempo que quería pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bundchen, y tres hijos, pese a que seguía jugando a un nivel excelso.

Con 44 años, Brady se retira tras haber conducido a los Buccaneers de Tampa Bay a coronarse campeones del Super Bowl la pasada temporada y al título de la División Sur de la Conferencia Nacional en la actual.