Colombia sorprende a Dominicana y se mete a semifinales

Fernando Pérez logró dominar a la poderosa artillería de los Gigantes del Cibao de la República Dominicana, y los Caimanes de Barranquilla de Colombia dieron la sorpresa del torneo al derrotar por 2-1 a los locales, con lo que tomaron el primer lugar del torneo al concluir la penúltima jornada y aseguraron su lugar en las semifinales de la Serie del Caribe 2022.

Colombia no había podido ganar en dos participaciones desde que regresó a la Serie del Caribe y sumaba 10 derrotas en el mismo número de encuentros antes del inicio de este torneo, en el que ha ganado tres de sus primeros cuatro compromisos. Por su parte los dominicanos, que son los vigentes bicampeones defensores del torneo, vieron cortada una racha de 15 victorias consecutivas que se prolongaba desde 2020.

El abridor dominicano de los Caimanes, Fernando Pérez (1-0), se anotó la histórica victoria de los colombianos con una sólida labor de cinco episodios y un tercio en los que permitió sólo cuatro imparables y una carrera, regaló una base por bolas y ponchó a cuatro.

Es una gran victoria estoy muy contento, salimos concentrados a hacer nuestro trabajo porque sabemos que ellos son grandes peloteros, la mayoría con experiencia en las Grandes Ligas, pero en realidad traté de no pensar en eso, estaba concentrado en ejecutar cada picheo, hacer mi trabajo y ayudar a mi equipo, declaró el abridor de los Caimanes tras la victoria.

La derrota fue al registro de Lisaverto Bonilla (0-1), tras permitir cuatro hits y dos carreras, una limpia, en su actuación de cuatro entradas y un tercio.

Los Caimanes de Barranquilla tomaron la ventaja en el segundo episodio con un elevado de sacrificio que aprovechó Reynaldo Rodríguez para anotar, y estiró la delantera en el tercer capítulo tras a un sencillo del mismo Rodríguez, que impulsó la segunda carrera de los colombianos en las piernas de Tsung-Che Cheng.

Un sencillo productor del estelar veterano Robinson Canó en el sexto episodio recortó a la mínima la desventaja de los dominicanos, pero ya no pudieron hacerle más daño al relevo de los colombianos y terminaron con la derrota.

No tengo palabras por esta gran victoria, todo el mérito para los muchachos que jugaron una gran defensa, aprovecharon todas las oportunidades que tuvieron y creo que esa es la única manera de ganarle a equipos tan poderosos como la República Dominicana. Nadie se esperaba esto de nuestro equipo, esto pone el béisbol de nuestro país en la lupa del mundo y eso es lo que queremos, ser visibles para que nos apoyen más y tener más infraestructura. Ahora debemos mantenernos humildes y no cambiar el enfoque porque el torneo no se ha acabado, señaló el piloto colombiano José Mosquera.

Luis Urueta, quien es colombiano pero dirige a los Gigantes del Cibao dominicanos, reconoció el mérito de los Caimanes y adelantó que los juegos importantes aún están por disputarse en el torneo.

Hoy no se nos dieron las cosas, felicitaciones a Colombia que hizo un gran trabajo, su abridor les dió una salida sólida y ellos pudieron aprovechar sus oportunidades. Ésta victoria de Colombia viene a demostrar que en este tipo de torneos cualquier cosa puede pasar, desafortunadamente hoy nos tocó perder, pero toca seguir adelante y llegar fuertes a las semifinales, declaró.

Con este resultado, Colombia, República Dominicana y Venezuela han asegurado su lugar en las semifinales del torneo con registro de 3-1. México y Panamá, que tienen marca de 2-2, se disputarán el último lugar disponible en un choque directo programado para martes, mientras que Puerto Rico ha quedado eliminado tras perder sus cuatro compromisos disputados.

___

México se acerca a las semifinales, Puerto Rico eliminado en la Serie del Caribe

Los bates mexicanos despertaron para respaldar una sólida apertura de Nick Struck, y los Charros de Jalisco doblegaron por 5-0 a los Criollos de Caguas de Puerto Rico, para ganar su segundo encuentro consecutivo tras el iniciar el torneo con dos descalabros, y revalidar sus opciones de avanzar a las semifinales de la Serie del Caribe 2022.

México tiene su destino en sus manos, si vence a Panamá en la última de este martes avanzará a las semifinales, mientras que Puerto Rico se ha quedado sin opciones tras encadenar su cuarta derrota del torneo en el mismo número de encuentros.

Struck (1-0) diseminó cinco imparables en cinco entradas y dos tercios sin permitir carreras para llevarse la victoria, mientras que el descalabro fue al registro de í“scar De La Cruz (0-1), castigado con cuatro anotaciones y cuatro imparables en dos innings y un tercio.

Esteban Quiroz sacudió un jonrón de dos carreras en la misma primera entrada para poner adelante al conjunto mexicano, Víctor Mendoza con un doble remolcador de una carrera y Japhet Amador con un sencillo que empujó una más en el tercer inning estiraron la diferencia, y un imparable productor de Agustín Murillo en el sexto episodio le puso números definitivos a la pizarra.

___

Venezuela firma su pase a semifinales en Serie del Caribe

Un jonrón de dos carreras de íngel Reyes en el sexto episodio y una gran actuación de su cuerpo de relevistas alcanzaron para que los Navegantes del Magallanes de Venezuela derrotasen el lunes por 2-1 a los Astronautas de Los Santos de Panamá y asegurar su pase en las semifinales de la Serie del Caribe.

Los venezolanos enlazaron su tercera victoria tras perder en la jornada inaugural.

Panamá, que sorprendió a Puerto Rico con una victoria en el debut, perdió su tercer compromiso al hilo y ha complicado sus aspiraciones de acceder a la siguiente ronda. Enfrentarán a México el martes.

Con el juego empatado 0-0 en el sexto, Danry Vázquez conectó un sencillo tras un out y Reyes la desapareció por el jardín izquierdo para poner adelante a los Navegantes venezolanos.

Panamá intentó reaccionar en la parte baja del mismo capítulo. Joe Deluca y Christian Betancourt ligaron imparables para abrir el ataque. Luego de que Freddy Fermín falló con un rodado al lanzador, con el que pusieron fuera a Deluca en la tercera base, Eduardo Thomas negoció el pasaporte para llenar las bases y Trey Hair respondió con un elevado de sacrificio para empujar la única carrera de los panameños en el encuentro.

Muy contento con la victoria, este es un equipo que nunca se rinde, tuvimos muy buen picheo el día de hoy y debemos mantenernos positivos para seguir ganando juegos", dijo Reyes.

Henderson ílvarez (1-0) lanzó tres episodios en blanco en relevo para ganar el juego. Bruce Rondón se anotó su segundo salvamento de la serie al cubrir una entrada con dos ponches.

Es un triunfo muy importante, nosotros venimos aquí a competir, independientemente de estar clasificados, todos los juegos son importantes y mañana vamos a salir a ganar contra República Dominicana, manifestó el piloto de los Navegantes Wilfredo Romero.

José Molina (0-1) cargó con la derrota tras permitir dos carreras en un inning y dos tercios.

Fue otro juego en que competimos, pero no pudimos concretar nuestras oportunidades para ganar el juego", expresó el piloto panameño Raúl Domínguez. Hoy tuvimos buen picheo, pero no pudimos hacer el trabajo a la ofensiva.

"Mañana vamos a salir con todo contra México y a esperar resultados a ver si podemos meternos a las semifinales, añadió.