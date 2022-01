México busca dar un paso más hacia el Mundial de Qatar 2022

Tras vencer con apuros a Jamaica a media semana, el entrenador Gerardo Martino dijo que México sabía lo que estaba en juego en sus siguientes dos partidos: la clasificación al Mundial de Qatar.

Los mexicanos, que superaron 2-1 a los jamaiquinos, procurarán dar un paso más hacia ese objetivo este domingo, cuando reciban a Costa Rica en el segundo de tres partidos de esta ventana FIFA rumbo a la Copa del Mundo que se inaugurará en noviembre.

El equipo de Martino posee 17 puntos, con los que se ubica solitario en el tercer puesto del octagonal definitivo de la CONCACAF, superado por Estados Unidos (18) y Canadá (19), que miden fuerzas en esta fecha.

México es una selección importante en Centroamérica y está en lugar que está, pero nosotros queremos ponerla en el mejor lugar en el mundo, dijo el argentino Martino. Hicimos un buen partido con Jamaica, pero de poco sirve ese partido si no hacemos el trabajo tanto mañana como el miércoles.

Un triunfo mexicano combinado con cualquier resultado en el partido entre estadounidenses y canadienses le otorgará el segundo puesto con cuatro partidos por jugar.

Los tres mejores van directo al Mundial y el cuarto disputará el repechaje ante una selección de Oceanía.

Si México además vence a Panamá el miércoles y cierra esta ventana con nueve puntos, combinado con otros resultados, ello podría ponerlo con un pie en el Mundial, el objetivo primordial que se trazó Martino desde su llegada a México a principios del 2019.

Era fundamental un triunfo en Jamaica para salir de esa dinámica de derrotas con la que terminamos el año pasado y volver a recuperar la confianza el espíritu e ilusión, todo eso trajo de positivo el triunfo contra Jamaica, agregó Martino.

La gran duda de los mexicanos de cara al partido es la disponibilidad de su goleador Raúl Jiménez, quien se perdió el compromiso ante Jamaica por una lesión muscular. La buena nueva es el regreso de Hirving Lozano (Napoli), quien cumplió un partido de suspensión.

Raúl viene recuperándose bien, está trabajando intensamente y definiremos mañana si puede o no ser de la partida, dijo Martino.

Costa Rica, que viene de sacar un triunfo ante Panamá, sigue en la pelea porque tiene 12 unidades y se ubica en el quinto peldaño, a sólo dos de los canaleros, que por ahora son cuartos y dueños del pasaje a la repesca.

No es negociable la actitud, uno no puede negar la dificultad que siempre tendrá enfrentando a un equipo como México, dijo el sábado el entrenador colombiano de Costa Rica, Luis Fernando Suárez. La única pequeña diferencia es que no habrá público. Pero para ir al Azteca se necesita actitud y unión de grupo.

El partido se jugará con unos 2.000 espectadores, todos trabajadores o familiares de integrantes de la Federación Mexicana, que ensayará un nuevo programa para controlar el acceso de sus aficionados que esperan les permita erradicar un grito homofóbico en sus partidos.

Después de enfrentarse a México, los Ticos visitarán el miércoles a una Jamaica que parece desahuciada y es séptima entre ocho países.

Los Ticos padecerán las ausencias de Randall Leal por un problema estomacal y de Orlando Galo, quienes participaron en el triunfo de 1-0 sobre Panamá. Sus puestos serán ocupados por los atacantes Anthony Contreras y Jefry Valverde.

De estos dos jugadores siempre he tenido buena sensación desde el anterior microciclo. Sabemos que pueden aportarle al equipo. Podemos pensar en jugadores que cumplen puestos diferentes, por eso no estoy llamando futbolistas de la misma posición de Galo y Leal, explicó Suárez.