Venezuela reacciona, México sufre 2do tropiezo

Yohander Méndez cumplió con una salida dominante y su ofensiva lo respaldó para dar a Venezuela su primera victoria en esta edición de la Serie del Caribe, por 5-0 sobre México, la cara opuesta de la moneda.

Méndez (1-0) cubrió cinco episodios en blanco con pelota de apenas un imparable y cinco ponches para llevarse la victoria con los Navegantes del Magallanes.

Me siento contento por la labor, jugamos todos en equipo y se dio la victoria, que era lo que estábamos buscando. Salí desde el principio a atacar a los bateadores de México. Sé que son muy buenos así que no me podía poner atrás en los conteos, expresó el abridor venezolano.

Manny Barreda (0-1) fue castigado con tres carreras y cuatro imparables en apenas dos capítulos y un tercio. Cargó así con la derrota por los Charros de Jalisco, que han perdido sus dos compromisos del torneo.

Los Navegantes abrieron el marcador en el tercer inning con un doble remolcador de dos carreras de Danry Vázquez y un sencillo productor de una más de Balbino Fuenmayor. Sumaron otra anotación en la quinta con imparable productor de Gabriel Noriega.

Los muchachos salieron con un nivel de intensidad muy bueno, Yohander nos dio muy una salida de calidad, y nuestra ofensiva dio los batazos oportunos. Ahora a salir a pelear mañana por otra victoria, porque es un torneo muy corto, comento el estratega venezolano Wilfredo Romero.

Cerró la cuenta el veterano de 14 temporadas en las Grandes Ligas, Pablo Sandoval, con un jonrón solitario en el sexto episodio.

En el primer juego no pude conectar imparables, hice los ajustes porque la verdad he tenido un poco de presión, es la primera Serie del Caribe de mi carrera", explicó Sandoval, ganador de tres anillos de Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco. "A veces uno quiere hacer de más para ayudar al equipo. Así, sólo traté de enfocarme y tomar buenos turnos.

El manager mexicano Roberto Vizcarra aceptó que su ofensiva no ha podido responder en los dos primeros encuentros.

Fallamos a la hora de producir carreras, debemos hacer los ajustes lo más rápido posible para intentar ganar los tres encuentros que nos quedan", comentó. "Tengo confianza en mis jugadores, claro que no pensábamos perder los dos primeros juegos, pero el sistema de competencia nos permite soñar todavía con clasificar a semifinales.

NUEVA VICTORIA DE COLOMBIA

Colombia tardó dos años en conseguir su primer triunfo en la historia de la Serie del Caribe y un día en lograr el segundo.

Carlos Martínez y el jugador de las Grandes Ligas Harold Ramírez conectaron dobles remolcadores consecutivos en la parte baja del noveno episodio. Los Caimanes de Barranquilla dejaron en el terreno a Panamá y se impusieron por 6-5.

En un juego de volteretas, Colombia se puso arriba con jonrón de Carlos Arroyo en la misma primera entrada. Los Astronautas de Santos no lograron el empate sino hasta el quinto episodio, cuando Joe De Luca anotó en un rodado de Eduardo Thomas para doble play.

El prospecto de los Piratas de Pittsburgh, Tsung-Che Cheng, puso adelante de nuevo a Colombia con un rodado al lanzador para producir una carrera en el quinto capítulo, y un sencillo remolcador de una más en el séptimo, que parecía encaminar antes a los Caimanes a su segunda victoria del torneo y de la historia (comenzaron a disputar el torneo desde 2020 y habían sufrido 10 derrotas consecutivas desde entonces).

Sin embargo, los panameños reaccionaron con un ataque de tres carreras en el octavo episodio, coronado por un sencillo productor de dos anotaciones de Iván Herrera, para colocarse arriba en la pizarra por primera vez en el encuentro.

Luego de que Mauricio Ramos conectó un doble para producir la carrera del empate para los colombianos en la parte baja del octavo inning, Panamá nuevamente tomó ventaja con un rodado de Édgar Muñoz, aprovechado por Thomas para anotar.

La jugada inicialmente se había marcado como out en la barrida de Thomas para romper una doble matanza. Panamá retó la jugada y cambió la decisión a safe en primera, por lo que contó la carrera.

Es la primera ocasión que se permiten la asistencia de video en la Serie del Caribe.

El dramático encuentro terminó cuando Bryan Buelvas abrió la baja de la novena negociando base por bolas. Cheng se sacrificó y Buelvas anotó para empatar el juego con un doble de Carlos Martínez, quien a su vez llegó a home con el doble de Ramírez que definió el juego.

Fui con la confianza de hacer el trabajo, estaba mentalizado desde antes de tomar el turno que a mí me iban a lanzar y que iba a tener la oportunidad de traer la carrera de la victoria, y afortunadamente pude conectar ese doble para ganar el juego, me siento muy contento por el resultado, apuntó Ramírez.