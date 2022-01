Pulisic reconoce altibajos, de cara a partido de EEUU

Christian Pulisic está viviendo en una montaña rusa.

El mejor jugador de Estados Unidos ganó la Liga de Campeones y después quedó fuera casi dos meses. Peleó por ser incluido de nuevo en la alineación del Chelsea y fue mudado de su posición habitual de extremo derecho a centro delantero o incluso a lateral.

He estado con altibajos este año, dijo Pulisic antes de que Estados Unidos enfrente a El Salvador en un helado ambiente que rodeará el partido del jueves, correspondiente a la eliminatoria mundialista. No es exactamente en donde me quiero encontrar y cómo quiero que sean las cosas en este momento. Pero seguiré.

Vistiendo pantalones largos, guantes y algunos gorros de esquí, los jugadores estadounidenses entrenaron el miércoles a 12 grados centígrados bajo cero, un contraste con los 22 grados de El Salvador en el primer encuentro que terminó en empate 0-0 en septiembre.

Disputarán tres partidos en ocho días, incluidos dos en casa. Con dos triunfos podrían quedar en una buena posición para asegurar su boleto en los últimos tres duelos de la Eliminatoria en marzo. Canadá lidera el octagonal definitivo de la CONCACAF con 16 puntos, uno más que Estados Unidos, mientras que México y Panamá acumulan 14 unidades. El Salvador es séptimo con seis.

El seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter ha optado por un cauto optimismo. y admitió que en septiembre fue un poco audaz" con sus predicciones.

Van a presionar muy duro y tenemos que mover el balón rápido, dijo sobre El Salvador. Fue el equipo que más presionó en los primeros ocho encuentros.

Pulisic quedó fuera en agosto tras dar positivo por COVID-19 y se lesionó el tobillo izquierdo ante Honduras en el tercer encuentro de la eliminatoria el 8 de setiembre. Quedó fuera hasta el 2 de noviembre y ha sido titular en siete encuentros de 11 con el Chelsea en la Liga Premier.

El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, lo cambió de posición. Sus únicas anotaciones han sido ante el Crystal Palace, en el primer partido, ante el Leicester en noviembre y el Liverpool el 2 de enero.

Es complicado, reconoció Pulisic. No siempre he jugado en la posición que prefiero. Pero creo que es una gran cualidad ser versátil y poder jugar en distintas posiciones y tener fortalezas distintas en el campo.

Los próximos compromisos serán el domingo en Canadá y el 2 de febrero ante Honduras en St. Paul, Minnesota.

Estamos en una buena posición, indicó Pulisic. Y para el final de estas fechas, podríamos estar en una gran posición.