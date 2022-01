Egipto y Guinea Ecuatorial avanzan en la Copa Africana

Mohamed Salah convirtió el tiro decisivo para que Egipto derrotase el miércoles por 5-4 a Costa de Marfil en la ronda de penales, con lo cual alcanzó los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Guinea Ecuatorial hizo lo propio, venciendo por 6-5 a Mali en penales, pero en una serie más caótica.

Tanto Guinea Ecuatorial como Mali fallaron dos de sus primeros cinco remates. Finalmente el portero ecuatoguineano Jesús Owono, de 20 años, detuvo el disparo del defensa de Mali Falaye Sacko.

Posteriormente los árbitros revisaron el VAR para cerciorarse que Owono no se hubiese movido prematuramente. La convalidación de la atajada confirmó la sorpresa y los jugadores pudieron celebrar con el grupo de aficionados que se encontraban en el estadio.

Ambos encuentros terminaron 0-0 tras el tiempo extra en los octavos de final.

Los cuartos de final ya quedaron definidos: Burkina Faso vs. Túnez, Senegal vs. Guinea Ecuatorial, Gambia vs. Camerún y Egipto vs. Marruecos.

Por Egipto, Salah clavó su tiro al ángulo derecho y salió corriendo para saltar por la espalda al portero suplente de Egipto Mohamed Abou Gabal.

El guardameta repelió el único remate de la tanda, desviando el tiro de Eric Bailly hacia el travesaño. Gabal, quien porta el nombre de Gabaski en su camiseta, ingresó como suplente a los 88 minutos después de que Mohammed el-Shenawy resultó lesionado.

Gabanski aportó otra atajada clave en el tiempo extra, cuando se zambulló para evitar el tanto de Ibrahim Sangaré

Egipto ha ganado un récord de siete títulos del campeonato africano, pero no ha obtenido la Copa desde el 2010 cuando Salah era un adolescente. Debutó con su selección al año siguiente.

Salah y Egipto perdieron la final del 2017, y el astro fue parte del equipo que quedó eliminado de manera sorpresiva en los octavos de final como anfitrión en el 2019.

En cuartos de final, enfrentará a Marruecos el domingo en el Estadio Ahmadou Ahidjo en Yaundé, después de que la Confederación Africana de Fútbol mudó el encuentro del estadio principal de Olembe tras la fatídica estampida del lunes en la que ocho aficionados fallecieron y siete más fueron lesionados gravemente.

La tragedia fue atribuida a la fallas de seguridad en el recinto.

La CAF indicó que las semifinales de la Copa Africana, el 6 de febrero, podrían también cambiar de sede dependiendo de los resultados de la investigación.