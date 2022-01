Con el boleto cerca, Ecuador busca domar a Brasil

A un paso de la clasificación, Ecuador tendrá un reto mayúsculo el jueves al enfrentar al líder invicto Brasil.

La Verdeamarela selló su boleto al Mundial de Qatar 2022 en noviembre pasado, pero advierte que no viene relajado a Quito. Quiere seguir mejorando en cada partido.

Bajo la dirección del técnico argentino Gustavo Alfaro, Ecuador requiere al menos de un triunfo y un empate en sus últimos cuatro compromisos de las eliminatorias sudamericanas, para volver a jugar en un Mundial desde 2014. Después del choque con Brasil, la Tricolor viajará a Lima para enfrentar a Perú el próximo martes.

Brasil (35 puntos) y su escolta Argentina (29) ya aseguraron su clasificación.

Ecuador (23); Colombia y Perú (ambos 17); Chile y Uruguay (ambos 16) y Bolivia (15) se disputan los restantes dos boletos directos y otro para un repechaje intercontinental.

Si tenemos que clasificar, a mi me gustaría clasificar a lo grande, me gustaría ganarle a Brasil, dijo Alfaro. "Es muy difícil, las estadísticas lo dicen así, no han perdido ningún partido en eliminatorias, han empatado con Argentina y Colombia de visitante, lo demás han ganado.

Añadió que Ecuador tiene ambición, reconociendo la jerarquía" de un adversario con cinco copas mundiales en sus vitrinas.

"Se lo dije a los muchachos: la jerarquía se respeta pero no se teme, subrayó Alfaro.

Para lograr su propósito, los locales buscan tener solidez en defensa frente al letal ataque brasileño. También una delantera escurridiza que pueda aprovechar el mínimo descuido de los visitantes.

El equipo de Alfaro tiene una duda, la del volante íngel Mena. El jugador del León de México ha sido uno de los ejes de Ecuador en estas eliminatorias, pero llegó con una problea en la rodilla. Los médicos están haciendo lo posible por recuperarlo.

A pesar de las ausencias del astro Neymar por lesión y la de los volantes Lucas Paquetá y Fabinho por sanciones, Brasil llega sin disposición de aflojar. El equipo de Tite ambiciona cerrar como primero en la tabla.

La baja de Neymar abre las puertas para el lucimiento de Vinícius Junior, el habilidoso atacante que se ha destapado esta temporada con el Real Madrid. Vinícius lleva nueve partidos con Brasil sin poder estrenar su casillero goleador.

Lo principal será continuar mejorando como equipo, lo que servirá para la participación de la selección en la Copa del Mundo, advirtió Casemiro, el volante de contención del Real Madrid. "Muchos creen que llegaremos al partido contra Ecuador con mucha tranquilidad, pero cuando se trata de nuestra selección no es así, pues el trabajo tiene que ser fuerte y exigente.

Añadió que sabemos que Ecuador está muy bien, es tercero y cerca de clasificarse a la Copa del Mundo, se trata de un equipo de mucho respeto, sabemos de la dificultad que representa jugar acá, más aun si ellos también se quieren clasificar.

El partido se jugará sin presencia de público en el estadio Rodrigo Paz de la capital ecuatoriana. Las autoridades sanitarias tomaron la medida ante un incremento de casos de coronavirus en el país.