Collins y Keys, 2 estadounidenses en semis de Australia

Danielle Collins se unió a su compatriota estadounidense Madison Keys en las semifinales del Abierto de Australia.

Collins inclinó el duelo a su favor con un rompimiento clave de servicio en el último game del set inicial, para imponerse el miércoles 7-5, 6-1 sobre Alize Cornet.

La estadounidense de 28 años igualó su mejor actuación previa en Melbourne Park ”avanzó aquí a las semifinales en 2019, lo que sigue constituyendo su mejor resultado en un torneo del Grand Slam.

Collins se sometió a una cirugía el año pasado para tratar una endometriosis. El problema le causó un dolor intenso durante los torneos de 2021.

Me siento increíble ahora, particularmente después de algunos de los retos de salud que he enfrentado, dijo Collins en su entrevista posterior al partido. Ser capaz de volver a este nivel y de competir como lo he hecho, estando tan bien en lo físico es como una recompensa.

Keys jugará el jueves en la otra semifinal, ante la local Ash Barty, primera del escalafón mundial.

La derrota puso fin a un buen torneo de Cornet, quien disputó un duelo de cuartos de final de un major por primera vez, en su 63ra aparición dentro del cuadro principal.

En la cuarta ronda, la francesa logró un triunfo sorpresivo sobre Simona Halep, dos veces monarca de las grandes citas. La WTA informó que Cornet debería regresar a las mejores 50 del mundo tras su desempeño en Australia.

Collins se medirá con la ganadora del siguiente partido de cuartos de final en la Rod Laver Arena, entre Iga Swiatek, exmonarca del Abierto de Francia, y Kaia Kanepi.

Por la noche, Daniil Medvedev (2do preclasificado) enfrentaba uno de los mayores desafíos en su intento por ganar un segundo título consecutivo de Grand Slam. Se medirá con el canadiense Felix Auger-Aliassime, de 21 años.

Stefanos Tsitsipas (4to) juega frente a Jannik Sinner en el otro encuentro de cuartos de final de la rama masculina.

Los ganadores se enfrentarán el viernes en una semifinal. Rafael Nadal y Matteo Berrettini han reservado ya sus lugares en la otra, que se realizará ese mismo día.