Rodgers asegura que una vez que se retire, no volverá

El quarterback de los Packers de Green Bay Aaron Rodgers dice que no se ve regresando del retiro una vez que concluya su carrera.

Rodgers niega haber decidido si volverá con los Packers o si buscará un canje o se retirará. El tres veces Jugador Más Valioso dio más detalles sobre su futuro el martes en el programa The Pat McAfree Show en YouTube y SiriusXM.

Una cosa que no haré, de ninguna manera, será retirarme y regresar un año después, indicó el jugador. No tengo ningún deseo de hacerlo. No tiene sentido.

Rodgers fue elegido All-Pro este año y jugó lo suficientemente bien para ser considerado candidato a su cuarto trofeo al Jugador Más Valioso. Sin embargo, enfrentó muchas dificultades el sábado, cuando los Packers cayeron por 13-10 ante los 49ers de San Francisco en la ronda divisional de los playoffs.

Rodgers, de 38 años, dijo que intentará decidir sobre su futuro antes de marzo, cuando inicie la agencia libre.

El receptor All-Pro Devante Adams encabeza una larga lista de jugadores con contratos que terminan.

Rodgers dio como fecha finales de febrero, cuando los equipos pueden comenzar a otorgar etiquetas de jugador franquicia a potenciales agentes libres.

Creo que es suficiente tiempo para tomar una decisión, dijo Rodgers. No quiero ponerme una fecha límite, pero insito: quiero ser sensato por Devante y otros chicos que tienen que tomar decisiones sobre su futuro.

El entrenador de los Packers Matt LaFleur dijo el lunes que le "encantaría que (Rodgers) fuera un Packer y se mantuviera como Packer hasta que decidiera retirarse. LaFleur dijo que el gerente general Brian Gutekunst, el vicepresidente ejecutivo y director de operaciones Russ Ball y el director ejecutivo Mark Murphy piensan igual.

Rodgers no participó en las actividades del receso de temporada y el minicampamento obligatorio del año pasado. Se presentó a tiempo para el campamento de entrenamiento, pero dijo que quería tener una voz en las decisiones del equipo y creía que la organización no trataba con el suficiente respeto a los veteranos de gran carácter, quienes terminaban marchándose.

Desde entonces, Rodgers ha reconocido a Gutekunst en varias ocasiones y dijo que la relación con el gerente general mejoró.

No va a haber ningún enfrentamiento extraño, una guerra silenciosa o nada parecido, advirtió Rodgers. Brian y yo tuvimos buenas conversaciones a través de los años. Cuando se trata de tomar decisiones, tendremos una conversación y será todo. No va a ser un proceso alargado. Creo que será lo mejor para mi, para él y para la organización y para todas las demás decisiones que se necesitan tomar.