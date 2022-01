Con o sin Brady, Bucs se verán distintos en 2022

no está listo para tomar una decisión para la próxima campaña.

No he pensado mucho en eso, entonces lo tomaré día a día y veremos en dónde me encuentro, dijo Brady tras la derrota del domingo.

Casi la mitad del roster es elegible para la agencia libre. Arians dijo que la meta como siempre es recargar y no reconstruir, con el énfasis en volver a firmar a cuántos agentes libres como puedan.

¿TEMPORADA EXITOSA?

Los Bucs (14-5) establecieron un récord de franquicia en la campaña regular con 13 victorias, ganaron la división Sur de la Conferencia Nacional por primera vez desde el 2017 y vencieron a Filadelfia en la primera ronda. Sin embargo se quedaron a tres triunfos de conseguir la meta de repetir el título de Super Bowl desde que Brady lo hizo en el 2004 con los Patriots.

DIFíCIL ADIOS

La firmeza de perder en los playoffs, especialmente tras recuperarse de un déficit de 24 puntos y perder ante los Rams con un gol de campo en el último segundo, pegó duro.

Muchos de estos chicos está en el último año de contrato. Fui el último en salir (del vestuario). Ver a todos a lo ojos, fue de: ˜Es difícil™. Odias irte de esta forma", advirtió el linebacker Lavonte David.