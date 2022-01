Pieters gana en Abu Dhabi el máximo título de su carrera

Thomas Pieters consiguió el sexto y más importante título de su carrera en la Gira Europea al ganar el Campeonato de Abu Dhabi por un tiro tras una turbulenta ronda final el domingo.

El golfista belga, que cumple 30 años la próxima semana, firmó 72 golpes para par en la ronda y un total de 278, con lo que superó a Rafa Cabrera Bello y Shubhankar Sharma en el grupo dos.

Viktor Hovland (72) se quedó corto en su intento por conseguir su tercer triunfo en los últimos cuatro eventos, terminó dos tiros detrás empatado en el grupo cuatro con Victor Dubuisson (69).

El campeón defensor Tyrrell Hatton consiguió un eagle y cuatro birdies para concluir cuatro tiros detrás en el sexto puesto, junto a sus compatriotas británicos Ian Poulter y James Morrison.

Scott Jamieson, quien buscó ganar de inicio a fin tras liderar las primeras tres rondas, cayó hasta el décimo puesto con una última ronda de 77.

Me pone feliz que finalmente le puedo dar una pechera dorada a mi caddie, Adam (por ganar un evento de la Serie Rolex), admitió Pieters. Me acobardé en el último. Iba a salir con todo, pero me dijeron que tenía dos tiros de ventaja y terminé con un (par) cinco, lo cual está bien.

Rory McIlroy se preguntará qué pudo haber sucedido después de que se acercó a dos tiros tiros del liderato, gracias a un eagle de 141 yardas en el hoyo nueve de par 4 y un birdie en el 13.

Pero su ronda de desmoronó con tres bogeys en los últimos cinco hoyos y terminó con una ronda de 69, 3 bajo par para empatar 12mo puesto.

Honestamente estoy feliz de que tuve oportunidad de jugar otros dos días, dijo McIlroy. Necesité de un birdie en el último hoyo el viernes para estar aquí. Y casi hice lo saqué lo mejor del fin de semana".

Jamieson lideró tras cada ronda en Yas Links y estableció el ritmo con una brillante primera ronda de 63 y se quedó en el liderato con un 74 para llegar a la última ronda con un tiro de ventaja sobre Pieters tras un 68.