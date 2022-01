Korda conserva ventaja; López está a 1 golpe

Nelly Korda está apenas adelante de Gaby López de cara a la última ronda del Torneo de Campeonas Hilton Grand Vacation, el certamen que pone en marcha la temporada de 2022 en la LPGA.

Y en los cinco primeros puestos, figuran cuatro mujeres que han ganado un major alguna vez.

Korda, la número uno del mundo y quien conquistó cinco torneos en 2021 (incluida una medalla olímpica de oro), limitó sus errores el sábado en condiciones adversas, con mucho frío y viento. Firmó una tarjeta de 69 golpes, tres debajo del par, con cuatro birdies y un bogey.

La golfista local, de 23 años, tiene un acumulado de 203 golpes, 13 bajo par. En este mismo campo, el Lake Nona Golf and Country Club, ganó el torneo Gainbridge de la LPGA en 2021.

La mexicana López, quien conquistó el Torneo de Campeonas en 2020, y Danielle Kang, quien fue segunda hace un año, cubrieron rondas libres de bogeys, para igualar el marcador de 69 de Korda.

Ambas comenzarán la ronda final a un golpe de la líder.

La canadiense Brooke Henderson y la japonesa Yuka Saso igualaron el marcador más bajo del día, un 68, y arrancarán el domingo a dos y tres golpes de Korda, respectivamente.

Kang, Henderson y Saso han ganado majors en su carrera.

López, de 28 años, ha impresionado durante toda la semana. El sábado, había logrado sólo dos birdies para el momento en que llegó al tee del último hoyo, de 398 yardas.

Se mostró paciente. Incluso con un buen drive, le faltaron 162 yardas para llegar al hoyo, en medio del viento intenso.

Luego consiguió su mejor tiro del día, con el hierro 5, para dejar la pelota a 12 pies. Embocó el putt, para cerrar con birdie por segunda jornada consecutiva.

La golfista de la capital mexicana dijo que ha jugado con valentía esta semana.

He sido capaz de salir adelante como Gaby, sin sus demonios, con sus dudas y en los momentos de incertidumbre, dijo. He sido capaz de decir: ˜Oigan, estoy aquí por un motivo, he trabajado toda mi vida para esto™... Sin importar lo que pase mañana, estará bien. Estoy segura de que voy a jugar un golf sólido este año.