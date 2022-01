Rodgers y los Packers buscan revancha ante San Francisco

Cuando los 49ers de San Francisco, el equipo de sus amores, dejó pasar a Aaron Rodgers en el draft de 2005, se le preguntó al quarterback qué tan decepcionado estaba con la decisión: No tan decepcionado como lo estarán los 49ers de no haberme elegido, respondió.

Rodgers tiene tres premios de MVP ” y posiblemente uno más en camino ”, un título de Super Bowl y una marca de 6-3 en temporada regular ante San Francisco. Pero, cuando se trata de ganar o morir, se equivoca.

San Francisco tiene marca de 3-0 en playoffs ante Rodgers y buscará mejorar ese registro el sábado cuando se mida a los Packers de Green Bay en Lambeau Field en condiciones climáticas extremas.

No hay motivación extra, declaró Rodgers esta semana. Me he mantenido en la liga el tiempo suficiente, he jugado mucho, y entiendo la historia de esta rivalidad, la historia de nosotros contra ellos. Pero estos son dos equipos distintos.

No del todo. El último enfrentamiento ante los 49ers fue hace apenas dos temporadas, cuando San Francisco fue la casa de los Packers y salió con un triunfo 37-20 y un boleto al Super Bowl.

Ahora, Green Bay buscará desplegar sus fortalezas ” el cuidado del balón, el potente ataque aéreo y una sólida defensiva contra la carrera ” para repetirle la dosis de la semana tres a San Francisco, cuando los derrotaron 30-28 gracias a un gol de campo de 51 yardas en el último segundo.

San Francisco, por su parte, fue el único visitante en ganar en la ronda de comodines y busca ser el séptimo equipo desde 2005 en llegar a la final de conferencia desde el sexto lugar de la siembra. Además, el entrenador Kyle Shanahan tiene registro de 3-1 en postemporada.

Los 49ers tienen a su favor la historia reciente y en contra la salud. El quarterback Jimmy Garoppolo (3-1 en playoffs) jugará pese a aquejar lesiones en el pulgar derecho y el hombro, mientras que el estelar defensive end Nick Bosa ha estado limitado toda la semana por una conmoción que sufrió en el triunfo sobre Dallas el pasado fin de semana.

BENGALS (10-7) en TENNESSEE (12-5)

A primera hora el sábado, los Bengals buscarán avanzar a una final de conferencia por primera vez desde 1988 cuando visiten a los Titans de Tennessee, que terminaron con el mejor registro de la AFC y de paso podrían recuperar al estelar corredor Derrick Henry luego de dos meses y medio de ausencia.

El posible regreso de Henry supone un mundo de problemas para Cincinnati. La ofensiva de los Titans fue una con su potente corredor, 28,3 puntos por encuentro, y otra completamente distinta sin él (19,3).

Tennessee necesitará de toda la ofensiva de la que pueda echar mano ante unos Bengals que fueron el séptimo mejor ataque de la liga y presume a un quarterback de 4.000 yardas (Joe Burrow), un running back de 1.000 yardas (Joe Mixon), y dos receptores de 1.000 yardas en Ja'Marr Chase y Tee Higgins, todos menores de 25 años.

RAMS (12-5) en TAMPA BAY

El representante de la NFC en el Super Bowl ha salido de la División Sur o de la División Oeste en ocho de las últimas nueve temporadas. El domingo los campeones de estos dos sectores durante la campaña regular se miden en la próxima sede del Super Bowl, lo que podría ser un buen augurio.

En lo referente a enfrentamientos directos, Los íngeles lleva la voz cantante con marca de 2-0 en postemporada y 2-0 ante Tom Brady y los Bucs en temporada regular. Sin embargo, Brady tiene dos victorias en el Super Bowl ante los Rams, en 2001 y 2018.

Brady y los Bucs han anotado al menos 30 puntos en cinco partidos consecutivos de postemporada, la segunda racha más larga en la historia y una que podrían igualar el domingo. Pero enfrente tienen a unos Rams que solo concedieron esa cantidad en tres ocasiones en la campaña regular y superaron 34-24 a Tampa Bay en la semana tres en este mismo escenario.

BILLS (11-6) en KANSAS CITY (12-5)

Los Chiefs de Kansas City buscan convertirse en el primer equipo de la AFC en llegar a cuatro finales de conferencia de manera consecutiva desde los Bills (1990-1993) y para tendrán que dejar en el camino precisamente a Buffalo, su rival en la más reciente final de la Conferencia Americana.

En enero pasado, los Chiefs anotaron 21 puntos sin respuesta en el segundo cuarto y se enfilaron a un triunfo de 34-28 para ir a su segundo Super Bowl consecutivo. Buffalo cobró venganza en la semana cinco con una victoria 38-20 en la que el quarterback Josh Allen lanzó tres pases de touchdown y corrió para uno más y la defensiva interceptó a Patrick Mahomes en dos ocasiones.

Las apuestas son elevadas, siempre lo son entre Chiefs y Bills en postemporada. En cuatro enfrentamientos previos en playoffs, dos triunfos por bando, el ganador ha terminado su temporada en el Super Bowl.

Buffalo llega al encuentro como el tercer mejor ataque y la mejor defensiva de la liga en campaña regular, y desplegaron todo ese potencial en el triunfo de 47-17 sobre los Patriots en la ronda de comodines. Los Chiefs, por su parte, han anotado al menos 31 puntos en cinco de sus últimos seis juegos, incluyendo la victoria de 42-21 sobre Pittsburgh en la ronda de comodines.

___

PROGRAMACIí“N

La ronda divisional empieza la tarde del sábado con la visita de los Bengals (10-7) a Tennessee (12-5). Por la noche, los 49ers (10-7) visitan la casa de los Packers (13-4).

El domingo, los Rams (12-5) viajan a Tampa Bay (13-4) en el primer encuentro, seguido del duelo entre Bills (11-6) y Chiefs (12-5), en Kansas City.

___

El periodista de The Associated Press Josh Dubow contribuyó con este despacho desde Santa Clara, California.