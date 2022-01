Badosa pone en aviso a Australia

Hace justamente un año, Paula Badosa estaba encerrada en la habitación de un hotel de Australia tras contraer el coronavirus durante el vuelo charter que la trasladó al país.

La española fue la única jugadora que dio positivo en la antesala del Abierto de Australia.

Después de permanecer 21 días en cuarentena, Badosa debió acometer la cita de Grand Slam con apenas una jornada de entrenamiento. Mermada físicamente, sucumbió a las primeras de cambio ante Liudmila Samsonova, una rival que en los papeles debió haber superado.

Badosa se marchó de Australia hablando de la peor experiencia de su vida, quejándose de sufrir episodios de "ansiedad y claustrofobia.

Pero el resto de 2021 deparó otra historia.

Alcanzó los cuartos de final en el Abierto de Francia, se coronó campeona en Indian Wells y accedió a las semifinales de la WTA en Guadalajara, perdiendo ante su compatriota Garbiñe Muguruza. Actualmente es la número seis del ranking femenino cuando era la 70 hace 12 meses.

Badosa tiene cartel de candidata al título en el primer Grand Slam de la temporada, y sus dos arrolladoras victorias hasta ahora en el Melbourne Park han confirmado su estatus.

Se estrenó el lunes con un triunfo 6-4, 6-0 ante Ajla Tomljanović y el martes despachó 6-0, 6-3 a la italiana Martina Trevisan para alcanzar la tercera ronda y cuajar su mejor actuación en el torneo.

Estoy muy orgullosa de mí misma. Hace un año estaba encerrada en una habitación. Y ahora estoy aquí jugando en la pista principal, dijo Badosa, quien venía precedida por la conquista de un título en el torneo de Sydney la semana pasada. Estoy creciendo como persona y como jugadora día a día".

No es fácil jugar como favorita. Es una experiencia nueva para mí, pero estoy disfrutándolo y soy feliz, añadió. No voy a mentir, se sienten nervios, pero debo centrarme en misma. No tengo secretos.

Su rival de turno será la ucraniana Marta Kostuyk.

Todo está marchando a pedir de boca. Disfruto el día a día, dijo Badosa. Sé que me van a tocar partidos muy difíciles aquí. Nunca es fácil jugar como favorita. Es una nueva experencia, pero me voy a acostumbrado a ello.