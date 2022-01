Osaka y Barty se ponen a un paso de duelo en Australia

El amor redescubierto de Naomi Osaka por el tenis hizo que por primera vez, el deporte fuera de todo menos divertido para Madison Brengle, que cayó el miércoles ante la japonesa en la segunda ronda del Abierto de Australia.

La defensora del título apenas cedió cuatro puntos en los primeros cuatro juegos y asestó derechazos ganadores para ponerse 6-0 en apenas 20 minutos.

El segundo set comenzó con Brengle celebrando que retenía el servicio como si hubiera completado una maratón, pero finalmente la estadounidense (54ta clasificada) cedió ante Osaka, que se impuso por 6-0, 6-4.

Su próxima rival será Amanda Anisimova, una estadounidense de 20 años que derrotó 6-2, 7-5 a la campeona olímpica Belinda Bencic. Es probable que la ganadora de ese duelo se enfrente a la primera cabeza de serie, Ash Barty, en cuarta ronda.

Osaka ganó el Abierto de Australia el año pasado, su cuarto título del Grand Slam, pero después se retiró de Roland Garros y no asistió a Wimbledon para tomarse un descanso por salud mental. Después fue eliminada al principio del Abierto de Estados Unidos.

Tras una larga desconexión, ha ganado sus cinco partidos en Australia este año.

Cuando le pidieron que le diera calificación a su nivel, Osaka respondió que esa no es forma de ver las cosas.

Honestamente intento no hacer eso", dijo en la entrevista a pie de cancha. Soy un poco perfeccionista. Si me pongo a compararme con el pasado, nunca estaré satisfecha.

El objetivo que tengo es divertirme y creo que estamos lográndolo", añadió.

Desde que se hizo el sorteo del primer major del año ha circulado mucho interés en un posible encuentro entre Osaka y Barty, ganadora de Wimbledon en 2021 y Roland Garros en 2019, y que aspira a ser la primera mujer australiana que gana en Melbourne desde 1978.

Barty ocupó un lugar protagónico en la jornada del miércoles, en que el Abierto de Australia conmemoró por primera vez el Día de los Pueblos Originarios, aunque su aparición duró los apenas 52 minutos que tardó en apabullar 6-1, 6-1 a Lucia Bronzetti, una tenista procedente de la fase clasificatoria y ubicada en el número 142 del ranking.

Barty tiene herencia indígena, y su partido de la segunda ronda en el estadio principal del Melbourne Park destacó el miércoles, en un programa dedicado a los aborígenes e indígenas isleños del Estrecho de Torres en Australia.

Fue muy agradable... Fue bonito para mí participar en una forma en que me siento más cómoda, dijo Barty. En un día en que buscamos unir la cultura... fue realmente bonito para mí salir y disfrutar esto. Tuve mucha fortuna de jugar hoy.

El siguiente reto para Barty será ante otra italiana, Camila Giorgi (30ma preclasificada).

Por su parte, Rafael Nadal despachó 6-2, 6-3, 6-4 a Yannick Hanfmann, 126to de la clasificación.

Nadal, sexto cabeza de serie y que aspira a ganar su 21er título del Grand Slam, dispuso de dos puntos de partido en el servicio de Hanfmann y otros dos más en el suyo antes de consolidar su pase a tercera ronda cuando el alemán envió un derechazo demasiado largo.

Nadal convirtió apenas 4 de sus 16 oportunidades de punto de break, pero sólo enfrentó dos puntos de break en su servicio y sobrevivió a ambos.

Para Nadal, de 35 años y que vio su temporada pasada mermada por cansancio y lesiones tras el Abierto de Francia, lo más importante era pasar tiempo en la cancha.

No me voy a volver loco con las exigencias. Debo estar competitivo", dijo Nadal. Hay que ver el vaso medio lleno... Sé que estoy no muy cerca de mi máximo. Estando en pista hay posibilidades siempre. Hay mucha ilusión y muchas ganas, porque voy encontrándome mejor.

Nadal comparte el récord masculino de 20 títulos con Roger Federer y Novak Djokovic, y en esta ocasión ninguno de ellos compite en el torneo.

Federer continúa recuperándose de una lesión. Djokovic, nueve veces ganador en Melbourne Park, fue deportado tras una batalla legal porque no cumplía las estrictas normas australianas de vacunación contra el COVID-19.

Miomir Kecmanovic, que en principio iba a enfrentarse al tenista serbio la primera noche de torneo, pasó a tercera ronda tras imponerse al estadounidense Tommy Paul por 7-6 (7), 7-5, 7-6 (8).

También el miércoles, el chileno Cristian Garín salió airoso otra vez en un duelo al máximo de cinco sets y redondeó su mejor actuación en un Abierto de Australia. El 16to cabeza de serie vino de atrás para someter 6-7 (1), 7-6 (7), 2-6, 6-2, 6-2 al español Pedro Martínez.

Garín es el jugador que más horas de juego acumula hasta ahora en el torneo, algo más de nueve horas.

Vivo para jugar estos partidos y estoy feliz de haber podido quedarme con otra batalla, dijo Garín, quien tendrá como rival de turno al francés Gael Monfils (17mo preclasificado). "Voy a necesitar descanso, pero ese es un lindo problema.

Otros victoriosos en la jornada fueron el subcampeón de Wimbledon Matteo Berrettini, el español Pablo Carreño Busta (19no cabeza de serie) y el estadounidense Reilly Opelka (23).

En otro par de partidos de cinco sets, el canadiense Denis Shapovalov (14to) superó al surcoreano por Kwon Soon-woo 7-6 (6), 6-7 (3), 6-7 (6), 7-5, 6-2 y el estadounidense Sebastian Korda venció al francés Corentin Moutet por 3-6, 6-4, 6-7 (2), 7-5, 7-6 (6).

En el primer partido de la jornada en la Arena Rod Laver, la española Paula Badosa (8va) doblegó 6-0, 6-3 a la italiana Martina Trevisan.

Badosa se apoderó del título en el torneo preparatorio que se realizó la semana pasada en Sydney, al hilar victorias en Australia por vez primera.

En otros duelos de segunda ronda que abrieron la tercera jornada en Melbourne, Victoria Azarenka, dos veces campeona aquí, aplastó 6-1, 6-2 a Jil Teichmann. Se medirá con Elina Svitolina (15ta), quien ganaba por 6-3, 5-7, 5-1, cuando Harmony Tan abandonó su partido.

Y Barbora Krejcikova, reinante campeona de Roland Garros y cuarta preclasificada, derrotó a la china Wang Xiyu 6-2, 6-3.

___

El periodista de AP Bruce Matthews contribuyó a este despacho.