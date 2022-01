Muere Paco Gento, mítico delantero del Real Madrid

Francisco Paco Gento, el mítico atacante del Real Madrid que es el único futbolista que ha conquistado seis Copas de Europa, ha fallecido. Tenía 88 años de edad.

El club blanco anunció el deceso del extremo izquierdo el martes, pero no ofreció detalles sobre la causa de la muerte.

Gento jugó en el Real Madrid durante 18 temporadas, entre 1953 y 1971, y sus 23 títulos con el club en competiciones oficiales es un récord que comparte con el lateral brasileño Marcelo, quien igualó su gesta el domingo con la victoria en la Supercopa de España.

Además de las seis coronas europeas, Gento ayudó a los blancos a conquistar 12 títulos de liga. Disputó 600 juegos en los que anotó 182 goles y, tras su retirada, fue nombrado presidente honorario de la institución.

Gento también fue internacional con España en 43 ocasiones.

La figura de Paco Gento representa fielmente todos los valores del Real Madrid, y ha sido y seguirá siendo un referente para el madridismo y para el mundo del deporte, señaló el equipo en un comunicado. Los madridistas y todos los aficionados al fútbol le recordarán siempre como uno de sus grandes mitos.

Gento, quien brilló por su desborde y potencia, también disputó 43 partidos con la selección de España, actuando en los mundiales de 1962 y 1966.

Paco fue uno de los mejores jugadores de su generación y deja toda una vida de recuerdos para todos los aficionados al fútbol, pero especialmente para los de la selección española y el Real Madrid, dijo el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

El técnico del Madrid Carlo Ancelotti comunicó al plantel el deceso de Gento previo al entrenamiento del martes y pidió guardar un minuto de silencio por su memoria.

Alcanzó los logros más grandes y escribió el nombre del club en Europa para la eternidad, dijo el ex defenso y capitán merengue Sergio Ramos. Hoy te decimos adiós con la gratitud de haberte conocido y disfrutado.

Múltiples clubes y jugadores expresaron sus condolencias mediante mensajes en las redes sociales.

Entre los compañeros de ataque de Gento durante su etapa en el Madrid estuvieron otros cracks como Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskas.

Gento desembarcó la capital española procedente del Racing Santander en 1953, la misma temporada en la que la Saeta Di Stéfano se incorporó al club. Juntos formaron una sociedad que fue fundamental en una era de esplendor del Madrid.

Su aportación fue clave para la conquista de cinco Copas de Europa consecutivas entre 1956-60, además de alzar el cetro en 1966. Jugó un total de ocho finales europeas, récord que comparte con Paolo Maldini, zaguero del Milan. Sólo se quedó corto del título en 1962 y 1964. Gento disputó 88 partidos de la Copa de Europa y anotó 31 goles.

Los aficionados del Madrid podrán el último adiós con una capilla ardiente en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. El funeral privado será realizado en una fecha posterior en Guarnizo, localidad en el norte de España.

A Gento le sobreviven su esposa, Mari Luz, y sus hijos Francisco y Julio.

